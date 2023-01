La leggenda di Pelè: il suo record di gol potrebbe essere stato battuto

Pelè è stato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, ma il suo record di gol potrebbe essere stato battuto e nessuno se n’era mai reso conto.

Pelé ha stabilito numerosi record durante la sua lunga carriera ed uno dei suoi primati più impressionanti è quello del numero di gol segnati.

Questo record, però, potrebbe essere stato clamorosamente battuto e nessuno se n’era mai accorto. La notizia, infatti, ha sconvolto tutto il mondo del calcio e non solo.

Il record di gol di Pelè potrebbe essere stato battuto

Pelé ha segnato un totale di 1.281 gol in carriera, di cui 1.091 in partite ufficiali e 190 in partite amichevoli. Questo record gli ha permesso di superare il precedente detentore del record, il tedesco Gerd Müller, che aveva segnato 1.155 gol in carriera.

Anche la Fifa ha attribuito il titolo di miglior marcatore della storia all’ex calciatore brasiliano, ma non tutti sono d’accordo. Infatti, per alcuni, il record spetterebbe al connazionale Arthur Friedenreich, con 1.329 reti, mentre altri lo assegnano al giocatore ceco Josef Bican, forte di 1.468 realizzazioni.

Questo record di Pelé è ancora più impressionante se si considera che ha segnato la maggior parte dei suoi gol in un’epoca in cui i calciatori non giocavano così tante partite all’anno come oggi. Inoltre, Pelé ha segnato molti dei suoi gol in competizioni internazionali, come la Coppa del Mondo FIFA, il Campionato Sudamericano di Calcio e la Coppa Libertadores.

Il primo gol di Pelè e gli altri record

Il suo primo gol ufficiale è stato segnato il 7 settembre 1956, in una partita tra Santos e Corinthians, all’età di 15 anni e 9 mesi e il suo ultimo gol ufficiale è stato segnato il 1 ottobre 1977 in una partita tra New York Cosmos e Tampa Bay Rowdies. Inoltre, l’ex fenomeno brasiliano segnò il suo storico gol numero 1000 al Maracanà, su rigore, il 19 novembre 1969.

Oltre al record di gol, Pelé ha stabilito altri record durante la sua carriera, tra cui il numero di partite giocate con la stessa squadra (1.091 con il Santos), il numero di partite giocate in una sola stagione (137 nel 1959) e il numero di gol segnati in una sola partita (sette contro l’Atletico Juventus, il 19 novembre 1959).

Comunque vada, il record di gol di Pelé è uno dei più impressionanti mai stabiliti in questo sport, e il suo nome rimarrà per sempre nella storia del calcio.