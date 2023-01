Madre dà alla luce un bambino, ma succede qualcosa di incredibile: la scena è scioccante

Una madre è riuscita a dare alla luce suo figlio ma, durante il parto, è successo qualcosa di incredibile e la scena rimarrà nella mente dei cittadini per molto tempo.

La felicità di una madre quando nasce suo figlio è indescrivibile e ci sono molte emozioni che si susseguono in quel momento: gioia, amore, gratitudine, sorpresa e persino un po’ di paura.

In Brasile, una madre ha partorito il proprio bambino ma ciò che è accaduto dopo ha dell’incredibile. Infatti, questa scena potrebbe essere ricordata dai genitori del piccolo e dalla comunità per moltissimo tempo.

Madre partorisce il proprio figlio ma accade qualcosa di misterioso

“Giant Baby” Angerson è nato a Parintins in Brasile, mercoledì 18 gennaio ed è venuto al mondo all‘ospedale Padre Colombo, a 369 chilometri da Manaus. Il bimbo è il neonato più grande dell’Amazzonia e pesa 7 chili e 328 grammi.

La mamma, Cleidiane Santos dos Santos, 27 anni, sta bene e ha già altri cinque figli. Alla quarantesima settimana di gravidanza, è arrivata in ospedale il giorno prima del parto, il 17 gennaio, e il bambino è nato poco dopo il suo ricovero con un taglio cesareo.

Secondo quanto dicono al dipartimento della Salute, madre e figlio stanno bene. Mamma Cleidiane ha detto di essere rimasta sorpresa dalle dimensioni del suo ultimo nato e, come si legge su Globo.com, ha dichiarato: “Pensavo pesasse quattro chili, invece erano sette. Voglio ringraziare l’equipe dell’ospedale Padre Colombo, che mi ha dato coraggio e mi ha trattato molto bene da quando sono arrivata qui“.

Le indicazioni dei medici e la grande felicità per il parto

Alla direzione dell’ospedale dicono che, al momento del ricovero, i medici si sono resi conto che Cleidiane stava per partorire un bambino definito in termini tecnici Gig (large for gestational age). Considerata la durata della gestazione, il team ha indirizzato la donna al parto cesareo.

Adesso l’ostetrica che ha seguito l’operazione, Artemisia Pessoa, festeggia il successo e dice: “La donna sta ricevendo un’intensa assistenza dall’equipe di Neonatologia, che si occupa di tutte le cure necessarie. Siamo tutti quanti felici, soddisfatti e grati che questo parto si sia risolto positivamente. La situazione era comunque a rischio: si tratta di un caso raro che ha sorpreso anche noi. In base all’ecografia immaginavamo che il bambino sarebbe pesato sei chili. E invece ha superato questa previsione“.