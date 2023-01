E’ questo il lavoro che ti fa guadagnare di più, un boom da 100 mila dollari l’anno

Questo lavoro è uno dei più ricercati del momento e ti farà guadagnare moltissimo. Infatti, nell’ultimo anno, c’é stato un vero e proprio boom da 100 mila dollari.

Il lavoro dei propri sogni è molto difficile da trovare, ma l’essere umano ormai si è abituato a compiere qualsiasi tipo di mansione.

Purtroppo o per fortuna, in questo determinato periodo storico, molto dipende anche dalla retribuzione che una persona percepisce. Chi lavora in questo determinato ambiente, può ritenersi fortunato, poiché c’é stato un boom nell’ultimo anno di quasi 100 mila dollari.

Ecco quale lavoro ti fa guadagnare moltissimo

Dopo il boom di adozioni di cani durante la pandemia di Covid, il mestiere di dogsitter è diventato assai redditizio. Infatti, in un anno, si possono guadagnare anche 100mila dollari per portare a spasso i nostri amici a quattro zampe. Come riportato dal New York Times, in media, a Manhattan una passeggiava di mezz’ora costava al proprietario di un cane 14 dollari, ora si è arrivati a 35 dollari.

Quello del dogsitter è un lavoro dall’orario flessibile che spesso scelgono gli studenti universitari per arrotondare e pagarsi studi e affitti, anche quelli ormai carissimi, o anche attori, musicisti, scrittori, studenti, e persino pensionati.

Secondo la non profit American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, oltre 23 milioni di famiglie americane hanno acquistato o adottato un animale domestico durante la pandemia. Con il ritorno alla normalità e al lavoro in ufficio, dopo la fine delle restrizioni, qualcuno deve pur pensare a portare a spasso i cosiddetti “pandemic puppies” (cuccioli della pandemia), non a caso quindi quello che era considerato un lavoro per racimolare dollari extra ora è diventato un’occupazione a tutti gli effetti.

Come trovare un dogsitter

Il dog sitter si prende cura a 360 gradi di un cane o più cani quando il proprietario è assente per lavoro, ha un impegno o parte in vacanza. Un impegno che può essere giornaliero o per un soggiorno prolungato. Ci sono diversi servizi di dog sitting: passeggiate per cani, prestazione a domicilio giornaliere o per un soggiorno prolungato oppure a casa di una famiglia ospitante.

Ci sono diversi modi per trovare un dogsitter. Puoi rivolgerti a un parente o un vicino di casa per non lasciare le chiavi di casa tua a un estraneo. Se il tuo cane è diffidente sarà anche felice di interagire con una persona che conosce. In alternativa, puoi connetterti a una rete di pet sitter che trovi sui siti specializzati in questo tipo di servizio da molti anni. Holidog è ormai una realtà affermata e affidabile in Italia e in altri paesi all’estero.