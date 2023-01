Chiara Ferragni soprende tutti: il suo gesto commuove tutti

Chiara Ferragni ha sorpreso tutti con il suo gesto iconico che rimarrà nella mente di tutti noi per moltissimo tempo.

Chiara Ferragni è nota per essere un’influencer di successo e un’imprenditrice di moda, ma oltre a questo, è anche conosciuta per essere una persona estremamente generosa.

La sua bontà è evidente attraverso le numerose iniziative benefiche e i suoi sforzi per supportare le cause importanti. In questi ultimi giorni, inoltre, l’influencer ha compiuto un gesto bellissimo che ricorderemo per molto tempo.

Chiara Ferragni sorprende moltissime persone

Chiara Ferragni è rimasta toccata dalla storia del bimbo morto all’ospedale Pertini di Roma, soffocato durante l’allattamento. In un post su instagram ha confessato: “Anche io ho rischiato“. L’influencer, nonostante gli impegni serrati anche in vista del prossimo Festival, ha mandato due storie sul suo profilo social per sensibilizzare i suoi milioni di follower su questa vicenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Chiara Ferragni ha parlato del suo primo parto, quello del figlio Leone. “Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo un’induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l’allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non super eroi. Le donne vengono sempre lasciate sole e questo è un problema grandissimo“, ha scritto la Ferragni.

La vera causa di morte del bimbo a Roma

E proprio questa solitudine potrebbe essere stata una delle cause. La stessa donna accusa oggi la struttura ospedaliera di essere stata ignorata: “Più volte ho chiesto in reparto di essere aiutata perché non ce la facevo da sola e di portare per qualche ora il bambino al nido per permettermi di riposare, eppure mi è stato detto sempre di no“, ha detto. E anche il padre del bimbo di tre giorni morto ha aggiunto: “Molte donne sono lasciate sole nei reparti anche a causa delle restrizioni anti-Covid. I protocolli andrebbero rivisti“.

L’Asl Roma 2 ha attivato “un Audit clinico per verificare la correttezza e l’appropriatezza delle procedure” e sta collaborando con la magistratura. Sotto accusa c’è anche l’abitudine del co-sleeping, la condivisione del letto tra madre e neonato che però rischia di diventare letale (ed è fortemente sconsigliata dai pediatri).

Chiara Ferragni non è solo un’influencer ed un’imprenditrice di successo, ma anche una persona estremamente generosa, che si impegna attivamente per supportare le cause importanti e aiutare gli altri in ogni modo possibile.