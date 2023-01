La verità nascosta dietro l’amore di Melissa Satta: fans scioccati

Sembra proprio essere sbocciato un nuovo amore per Melissa Satta, ma la presentatrice televisiva non vuole esporsi e, per ora, tiene il segreto per sè.

Melissa Satta è un’ex showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana, nota per la sua relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng e per la sua carriera come conduttrice televisiva.

In questi ultimi mesi, l’ex showgirl statunitense sembrerebbe essere pronta ad un nuovo amore, ma la verità è ancora nascosta.

L’amore misterioso di Melissa Satta

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati sorpresi a cena insieme e poi sono andati a casa di lei. Infatti, il celebre quotidiano ha pubblicato in esclusiva le immagini della nuova coppia. Il campione di tennis e l’ex velina sono stati fotografati a notte fonda (erano le 4:30) dopo una cena, mentre salivano sull’auto della showgirl per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata.

La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti.

Le precedenti relazioni non sono andate affatto bene

Entrambi sono tornati single da poco. Dopo la fine della storia d’amore con la collega Ajla Tomljanovic la scorsa primavera, Matteo Berrettini è stato più volte avvistato in dolce compagnia, ma niente che durasse un intero match. Al tennista azzurro è stato attribuito un flirt con Paola Di Benedetto, ma nulla è stato mai confermato.

Più complicata, invece, la situazione sentimentale di Melissa Satta. L’ex velina è stata sposata dal 2016 al 2020 con Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto un figlio, Maddox. La showgirl e il calciatore si sono conosciuti 5 anni prima delle nozze e il loro amore è stato travolgente, poi la crisi, i tira e molla e alla fine la rottura. Ora lui è sposato dalla scorsa estate con Valentina Fradegrada, lei invece è single. Melissa ha da poco chiuso con l’imprenditore Mattia Rivetti che le ha rubato il cuore per due anni. Recentemente le è stato attribuito un flirt con il presidente dell’Inter Steven Zhang. Ora, a quanto pare, ha voltato pagina con Matteo Berrettini.