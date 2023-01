(VIDEO) Non vuoi la solita colazione con i biscotti? Così sorridi ogni mattina

Se non vuoi la solita colazione con i biscotti, in questo nuovo video vi faremo vedere come sorridere ogni mattina, anche sapendo di avere una giornata molto impegnativa.

La colazione è il pasto più importante della giornata e non dovrebbe mai essere saltato. Non solo aiuta a iniziare la giornata con energia, ma anche a mantenere un peso sano e a migliorare la concentrazione e la memoria.

Se, però, ti sei stancato di mangiare ogni mattina la solita colazione con i biscotti, oggi ti faremo vedere come cambiare radicalmente la tua giornata, partendo proprio dal primo pasto.

Ecco come potrai sorridere già di prima mattina

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare delle buonissime omelette alla marmellata. La preparazione è molto semplice: sbattete leggermente in una terrina le uova (due) con un pizzico di sale e lo zucchero (25 g).

In una padella ben calda, fate sciogliere una noce di burro e poi versate un quarto del composto. Ruotate la padella per distribuire bene le uova. Successivamente rigirate la vostra omelette e quando sarà pronta fatela scivolare su un piatto.

Quando le omelette saranno pronte, spalmate un po’ di marmellata di albicocche o pesche e poi ripiegatele. Sistemate le omelette su un piatto e cospargetele con zucchero a velo.

La storia della marmellata è antichissima

La marmellata è una delle conserve più antiche al mondo, con origini che risalgono all’antichità. Gli antichi romani erano soliti conservare le mele e le pere in miele per poterle gustare durante tutto l’anno. Nel Medioevo, le conserve di frutta erano molto popolari tra i nobili, che le utilizzavano per arricchire i loro banchetti.

Con l’avvento della scoperta dell’America, le spezie come la cannella e lo zenzero cominciarono ad essere utilizzate per conservare la frutta, dando vita alle prime marmellate. Nel 17esimo secolo, il frutto più utilizzato per la produzione di marmellate era la mela cotogna, ma con l’arrivo delle arance dalle colonie americane, la marmellata d’arancia divenne una delle conserve più popolari.

Nel 18esimo secolo, le marmellate iniziarono ad essere prodotte in grandi quantità e a essere commercializzate. La marmellata di albicocca divenne molto popolare in Francia, mentre in Inghilterra le marmellate di frutta rossa, come le more e le fragole, erano particolarmente apprezzate.

Con l’avvento dei metodi di conservazione moderni, la produzione di marmellate è diventata più facile e accessibile. Oggi, le marmellate sono disponibili in una vasta gamma di sapori e possono essere utilizzate in molti modi, dalla preparazione di dolci alle marinature per la carne.