L’attore è scomparso nel nulla: cittadini sotto shock

La dichiarazione della famiglia di Julian Sands

“I nostri sentiti ringraziamenti ai compassionevoli membri del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino, coordinati nella ricerca del nostro amato Julian, per non parlare delle eroiche squadre di ricerca sotto elencate che stanno affrontando situazioni difficili sul terreno e nell’aria per riportare a casa Julian“. Dopo l’elenco, c’è un altro ringraziamento: “Siamo profondamente toccati dalle espressioni di affetto e solidarietà“.

In questo periodo sulla zona soffiano forti venti che trasformano la neve in ghiaccio e aumentano il rischio di valanga, problemi che rendono molto difficili le operazioni delle squadre di soccorso. Per la ricerca vengono impiegati anche elicotteri e droni dotati di visori a infrarossi. Nonostante l’allerta diramata dalle autorità nella zona, domenica è scomparso un altro escursionista.