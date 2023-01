Sanremo premia anche gli spettatori: in migliaia già vogliono vincere

Il Festival di Sanremo 2023 premia anche gli spettatori. Infatti, già in migliaia hanno aderito all’iniziativa e vogliono vincere.

Sanremo è un festival musicale italiano che si tiene ogni anno nella città omonima. Il Festival di Sanremo è stato fondato nel 1951 ed è uno dei più importanti eventi della musica italiana.

Il Festival di Sanremo è anche noto per la sua importanza come vetrina per la promozione della canzone italiana e per la sua tradizione di ospitare artisti di fama internazionale. Quest’anno, però, avremo una novità anche per gli spettatori ed in tantissimi vogliono già vincere.

Il Festival di Sanremo 2023 premia gli spettatori

Oltre ai cantanti in gara, dal 2020, è protagonista anche il FantaSanremo 2023. Infatti, tutto ormai è pronto per questa edizione di Sanremo 2023 e dallo scorso 27 dicembre, è iniziata ufficialmente la quarta edizione di FantaSanremo, con l’apertura delle iscrizioni che in una settimana hanno bruciato il record dello scorso anno di 500mila squadre. In tre settimane sono diventate 1 milione e continuano ad aumentare, così come le leghe che sono quasi 100mila.

Il gioco consiste nello scegliere i propri cantanti preferiti tra quelli in gara e puntare su di loro per cercare di vincere premi. Inoltre, è stato ideato per permettere ai fan del festival di Sanremo di partecipare in modo attivo e divertente all’evento.

Il FantaSanremo offre una grande varietà di premi, tra cui biglietti per assistere alle esibizioni dal vivo, merchandise ufficiale del festival e premi in denaro. Inoltre, il gioco premia anche la creatività dei partecipanti, premiando coloro che riescono a indovinare i vincitori del festival o a creare i propri gruppi di cantanti.

I grandi nomi negli anni al Festival di Sanremo

Nel corso degli anni, il festival ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Lucio Dalla, Adriano Celentano, Toto Cutugno, e molti altri.

Il Festival di Sanremo è anche famoso per la sua atmosfera unica e per l’entusiasmo del pubblico che vi partecipa. Ogni anno, migliaia di persone si recano a Sanremo per assistere alle esibizioni dal vivo e per partecipare alle feste e agli eventi collaterali che si svolgono durante la settimana del festival.

In generale, il festival di Sanremo è un evento molto importante per la cultura italiana e rappresenta un’occasione unica per scoprire e apprezzare la musica e l’arte del nostro Paese.