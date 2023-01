Se hai una cena improvvisata e non sai cosa fare, in questo nuovo video ti faremo vedere un piatto che renderà tutti felici.

La cena improvvisata è un’occasione perfetta per riunire amici e familiari e trascorrere del tempo insieme in modo informale. Non c’è bisogno di un’occasione speciale per organizzare una cena improvvisata, basta avere del cibo in casa e delle persone con cui condividerlo.

A volte, però, può capitare di rimanere completamente sorpresi e non sapere cosa preparare. Con questo piatto, non sbaglierai mai e i tuoi ospiti torneranno a casa felici e contenti. Sapete di chi è l’idea? del marito di una vera esperta come Benedetta Rossi, Marco Gentili.

Il piatto ideale per una cena improvvisata

Il piatto perfetto per una cena tra parenti o amici è un risotto di avena. Gli ingredienti per questa deliziosa pietanza sono: 65 g di avena, carote, cipolla, sedano, 60 g mozzarella, pomodoro, olio di oliva, timo.

Per prima cosa è necessario soffriggere carote, cipolla e sedano con l’acqua. Successivamente bisogna aggiungere un pizzico di sale e 200 g di passata di pomodoro al soffritto. Aggiungere pochi minuti dopo un poco di acqua al composto.

Dopo 5 minuti, aggiungere anche l’avena al pomodoro ed al soffritto. Farlo cuocere per 5-6 minuti e, quasi a fine cottura, aggiungere mezza mozzarella. Infine, mettere olio a crudo e un pizzico di timo. Il nostro risotto all’avena è finalmente pronto.

La storia dell’avena è antichissima

L’avena è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Avenacee. La sua storia risale a migliaia di anni fa, con le prime tracce della coltivazione dell’avena risalenti al Neolitico in Europa e Asia.

L’avena era originariamente utilizzata come alimento per il bestiame, ma nel corso del tempo è diventata un importante cereale per l’alimentazione umana. Nel Medioevo, l’avena era un cereale comune nella dieta dei contadini e dei soldati, poiché era facile da coltivare e aveva un alto contenuto di nutrienti.

Nel 18esimo secolo, l’avena è diventata una delle principali colture cerealicole in Europa e Nord America. Con l’aumento della popolazione e dell’industrializzazione, l’avena è stata utilizzata in una varietà di modi, tra cui la produzione di farina, fiocchi d’avena e altri prodotti a base di avena. Con l’avvento della tecnologia moderna e l’aumento della domanda di cibi convenienti, l’avena è stata utilizzata per produrre una vasta gamma di prodotti alimentari, tra cui barrette energetiche, cereali per la prima colazione e persino birra.

Oggi, l’avena è ancora una delle principali colture cerealicole a livello mondiale, con la maggior parte della produzione concentrata in Europa, Nord America e Asia. La sua popolarità come alimento salutare e versatile continua a crescere, con molti studi che dimostrano i suoi benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie cardiache e diabete.