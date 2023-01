Due gemelle compiono un gesto incredibile, cittadini commossi

Due gemelle sono riuscite a compiere un gesto bellissimo che rimarrà nella mente dei cittadini per moltissimi tempo.

Le gemelle hanno un legame molto stretto sin dalla nascita, poiché hanno trascorso nell’utero materno la maggior parte del loro tempo insieme.

Questo legame può continuare anche dopo la nascita e può essere evidente soprattutto nei primi anni di vita. In questo articolo, vi faremo vedere come queste due gemelle hanno compiuto un gesto bellissimo ed hanno commosso moltissime persone.

Le gemelle compiono un gesto incredibile

Hanno trascorso un’intera vita insieme e insieme hanno celebrato anche il traguardo dei 100 anni. Anzano di Puglia, comune di poco più di mille abitanti che sorge sui Monti Dauni, nel Foggiano, a 760 metri sul livello del mare. Francesca e Maria, nate il 23 gennaio del 1923, hanno festeggiato il loro compleanno circondate dall’affetto dei concittadini e dei parenti, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Una ricorrenza che ha riunito un paese intero (e non solo). D’altronde arrivare al secolo di vita non è da tutti. Duecento anni in due.

Nel loro secolo di vita le due donne hanno lavorato nei campi e si sono dedicate alla famiglia. Maria si è sposata e ha avuto quattro figli, Francesca invece non è mai convolata a nozze. Per nonna Francesca (Cecca per chi le vuole bene), arrivare a festeggiare i cento anni è un dono di Dio. Ricordando il suo paese quando è nata, Francesca rimpiange l’Anzano del passato che ora “non è più come prima”, a causa dello spopolamento dei Monti Dauni. Alla festa dei 100 anni erano presenti anche il parroco del paese e il sindaco, nelle vesti ufficiali nonché di nipote di nonna Maria.

Il rapporto tra gemelle non sempre è idilliaco

Il rapporto tra gemelle è un argomento molto complesso e variegato, poiché ogni coppia di gemelle ha la propria dinamica unica. Nonostante ciò, ci sono alcuni tratti comuni che si possono osservare nella maggior parte delle coppie di gemelle.

Le gemelle spesso hanno una relazione molto intima e si confidano l’una con l’altra su questioni personali e private. Questo può essere un vantaggio, poiché le gemelle hanno una persona di fiducia con cui parlare, ma può anche essere uno svantaggio, poiché possono sentirsi troppo dipendenti l’una dall’altra e non imparare a sviluppare relazioni sane con altre persone.