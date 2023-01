Ultimo, il video sta facendo impazzire milioni di fans: l’annuncio in diretta

Il video di Ultimo sta facendo letteralmente impazzire milioni di fans e, in diretta, il cantante romano ha esposto un annuncio.

Ultimo sta vivendo una vera e propria ascesa nel mondo della musica. Conosciuto inizialmente per i suoi video su YouTube, il cantautore ha saputo conquistare il pubblico italiano con la sua voce potente e le sue canzoni dal significato profondo.

In una diretta Instagram degli ultimi giorni, il cantante romano ha voluto annunciare una novità a tutti i suoi fans ed ora milioni di persone sono in fibrillazione per il segreto del celebre cantautore.

Il video di Ultimo sta facendo impazzire il web

In un video Ultimo ha voluto ringraziare migliaia di persone dopo aver ricevuto tantissimi messaggi di auguri per il suo compleanno. Un gesto davvero bellissimo da parte del cantante romano, che a breve si esibirà sul palco del Festival di Sanremo.

Ultimo, infatti, ha celebrato il suo 27esimo compleanno insieme ai fan. “È il settimo con voi”, ha ricordato lui mentre si avviava a firmare le copie del nuovo album “Alba“, atteso per il 17 febbraio dopo Sanremo 2023.

A fargli gli auguri, ci ha pensato anche la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo, che ha pubblicato una bella fotografia di coppia.

Come “regalo”, oltre alla partecipazione al Festival con “Alba“, Ultimo è pronto a ospitare Eros Ramazzotti nella serata dei duetti in programma venerdì 10 febbraio.

L’ascesa di Ultimo e l’attività benefica

Tutto è iniziato nel 2015, quando Ultimo, allora conosciuto con il suo vero nome, Niccolò Moriconi, ha iniziato a condividere i suoi video su YouTube. In poco tempo, il suo talento è stato scoperto da molti e ha iniziato a guadagnare popolarità online. Nel 2017, ha partecipato ad un talent show televisivo, “Amici di Maria De Filippi”, dove ha ottenuto il secondo posto.

Oltre al successo commerciale, Ultimo è stato anche acclamato dalla critica per la sua capacità di scrivere testi significativi e per la sua interpretazione emotiva delle canzoni. La sua musica è stata descritta come una combinazione di elementi pop, rock e melodie tradizionali italiane.

Il cantante romano, inoltre, è stato anche riconosciuto per il suo impegno sociale e per la sua attività benefica. Ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare i bambini malati di cancro e ha collaborato con diverse organizzazioni benefiche.