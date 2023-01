(VIDEO) Voglia di gnocchi? Se non hai le patate non preoccuparti, non immagini come puoi farli

Se hai voglia di gnocchi e non hai le patate, non preoccuparti: oggi ti faremo vedere come realizzarli con un ingrediente unico.

La voglia di gnocchi è una sensazione comune per molti italiani. Gli gnocchi sono una delle prelibatezze più amate della cucina italiana, con una lunga storia che risale ai tempi dell’antica Roma.

Gli gnocchi sono solitamente fatti con patate, farina, uova e sale. Tuttavia, ci sono molte varianti regionali che utilizzano ingredienti diversi. In questo video vi faremo vedere come preparare degli gnocchi con un ingrediente unico nel suo genere.

Ecco come realizzare degli gnocchi senza le patate

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare dei buonissimi gnocchettoni di pane al pomodoro. In una ciotola mettete il pane e ricoprite il tutto con un bicchiere di latte.

Nel frattempo preparate il sugo: in una padella versate la passata di pomodoro poi aggiungete il sale e un poco di origano. Dopo 10 minuti strizzate il pane e lo mettete in un’altra ciotola. Al pane strizzato, aggiungete un uovo e un cucchiaio colmo di farina.

Iniziate a mescolare con una forchetta e successivamente, su un piano da lavoro, iniziate a formare un panetto con le mani. Create un salsicciotto e poi con un coltello tagliate gli gnocchettoni.

Non appena l’acqua bolle, calateli e quando saliranno a galla saranno pronti. Scolateli direttamente in padella con il sugo ed amalgamate il tutto. Spolverate del parmigiano e gustatevi questi gnocchettoni di pane al pomodoro.

Gnocchi, una storia che viene da lontano

Gli antichi romani chiamavano questo piatto “lagana” e lo preparavano con una pasta simile a quella degli gnocchi di oggi, fatta di farina e acqua. Gli gnocchi erano un piatto povero, ma gustoso, che poteva essere facilmente preparato con gli ingredienti a disposizione.

Con il passare del tempo, gli gnocchi hanno subito diverse evoluzioni. Durante il Medioevo, le patate furono introdotte in Europa dalle Americhe e iniziarono a essere utilizzate per preparare gli gnocchi. La pasta di patate divenne presto un ingrediente popolare per questo piatto e gli gnocchi di patate sono diventati una delle varianti più comuni degli gnocchi.

Durante il Rinascimento, gli gnocchi divennero un piatto popolare anche tra la nobiltà. I grandi chef dell’epoca svilupparono nuove varianti di gnocchi e crearono sapori sempre più elaborati. Con l’arrivo della cucina francese in Italia, gli gnocchi iniziarono ad essere accompagnati con sughi più ricchi e complessi.