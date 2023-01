Benedetta Rossi, l’annuncio sta facendo il giro del web: fans senza parole

L’annuncio di Benedetta Rossi degli ultimi giorni sta facendo il giro del web ed ha lasciato letteralmente senza parole tutti i suoi fans.

Benedetta Rossi, la star della cucina italiana, è diventata una vera e propria star sul web grazie alla sua simpatia e al suo charme.

Ma cosa rende Benedetta così speciale e amata dal suo pubblico? La risposta sta nella sua semplicità e nella sua genuinità. Negli ultimi giorni, però, la celebre cuoca ha esposto un nuovo annuncio che sta facendo il giro del web.

I fans di Benedetta Rossi senza parole dopo l’annuncio

In alcune storie sul suo profilo Instagram, Benedetta Rossi non usa giri di parole e definisce “una truffa” gli annunci pubblicitari che usano la sua immagine per vendere prodotti dimagranti o prodotti farmaceutici di ogni tipo.

La star della cucina italiana ne aveva parlato già tempo fa e sul quale è tornata per avvertire i follower via social: “Non abboccate, sono truffe“.

“Mi state segnalando che sono ripartiti su Instagram e Facebook annunci di pubblicità ingannevoli che utilizzano la mia immagine per vendere prodotti dimagranti. È una truffa. Lo sapete, ve l’ho ripetuto mille volte. Però ci sono persone che ancora abboccano, quindi vi chiedo, quando vi capita di vederli, segnalate subito il profilo o la pagina come truffa“. Così Benedetta Rossi si rivolge ai suoi 4,5 milioni di follower per tornare su un argomento che le sta a cuore, ribadendo che lei non c’entra nulla con certe pubblicità ingannevoli e avvertendo i fans.