Un ex campione del mondo compie un gesto incredibile, le immagini lasciano a bocca aperta

Un ex campione del mondo ha compiuto un gesto incredibile che ha lasciato senza parole migliaia di fans e di persone.

Il celebre personaggio di cui parleremo si è reso protagonista di un gesto incredibile che ricorderemo per moltissimo tempo. Le immagini, infatti, hanno lasciato tantissime persone senza parole.

In questo articolo, vi sveleremo ogni dettaglio dell’impresa dell’ex campione del mondo. Infatti, l’uomo ha voluto immortalare la scena sui suoi profili social.

Il gesto incredibile dell’ex campione del mondo

Sul suo profilo Instagram, Andre Schurrle ha condiviso diversi scatti che lo ritraggono mentre è intento a scalare una montagna a petto nudo a –19 gradi insieme ad alcuni compagni che lo hanno seguito in questa impresa davvero temeraria.

Il gruppo di amici ha deciso di praticare trekking ai limiti delle possibilità umane. Con lo zaino in spalle, con soli il berretto di lana e un paio di guanti, infatti, hanno voluto percorrere chilometri a piedi in mezzo alla neve. Questa impresa ha lasciato di stucco soprattutto per via della loro resistenza fisica al freddo e al vento.

Schurrle vanta oltre 4 milioni di followers sul suo profilo Instagram ed ha commentato così la sua impresa: “La cosa mentale e fisica più difficile che abbia mai fatto! Negli ultimi minuti non riuscivo a sentire nulla e dovevo trovare qualcosa dentro di me per andare avanti!. Un’esperienza che non dimenticherò mai! -19 gradi, 100 chilometri orari di vento in faccia, neve forte e pioggia!“.

La carriera calcistica di Andre Schurrle

Schurrle ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2009 con il Bayer Leverkusen, dove ha giocato per tre stagioni e ha segnato 26 gol in 87 partite. Nel 2013 si è unito al Chelsea, dove ha vinto la Premier League e la Coppa di Lega inglese nel suo primo anno con il club.

Nel 2014, Schurrle si è trasferito al Wolfsburg, dove ha continuato a essere un giocatore chiave e ha vinto la Coppa di Germania nel 2015. Nel 2016, è tornato in Premier League per unirsi al Sunderland, ma ha giocato solo una stagione prima di tornare in Germania per unirsi al Borussia Dortmund.

Schurrle ha anche rappresentato la Germania a livello internazionale, facendo il suo debutto nel 2010 e vincendo la Coppa del Mondo nel 2014. Ha segnato 22 gol in 77 partite per la nazionale tedesca.

L’ex campione del mondo si è ritirato nel 2020 dopo aver indossato la maglia dello Spartak Mosca. Da sempre, è stato considerato un giocatore talentuoso e versatile, con una buona tecnica e una visione di gioco eccellente. È stato anche noto per la sua velocità e la sua abilità di realizzare gol importanti.