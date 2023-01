(VIDEO) Hai voglia di una cena sfiziosa? Con questo piatto non sbagli mai

Se hai voglia di una cena sfiziosa e non sai cosa preparare, in questo nuovo video ti faremo vedere con quale piatto non sbaglierai mai.

Una cena sfiziosa è il modo perfetto per stupire i tuoi ospiti e gustare dei piatti deliziosi. Alcune volte però, a causa di una giornata impegnativa o di un eccesso di lavoro, non si riesce ad organizzare una cena adeguata.

In questo articolo, vi faremo vedere come preparare una cena deliziosa anche quando sei stanco o non hai voglia. Infatti, grazie a questo piatto non sbaglierai di certo.

Ecco quale piatto ti solleverà la serata

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare delle patate al limone. Sbucciate le patate e tagliatele a fette rotonde oppure ovali, alte circa 1 centimetro.

Fate bollire una pentola d’acqua a e gettate le fette di patate. Fatele cuocere per circa 10 minuti. Scolatele e mettetele in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio. Dopo 5 minuti scolatele e asciugatele con un panno pulito.

Ponete la padella sul fuoco e fate sciogliere il burro, adagiate le fette e fate insaporire da entrambi i lati. Sistemate le patate su una teglia da forno ed unite la scorza grattugiata del limone con un pizzico di paprika, parmigiano e succo di limone.

Fate cuocere per circa 20 minuti nel forno a 200 gradi e lasciate riposare successivamente per qualche minuto. Impiattate e servitele a tavola ben calde!

La storia delle patate risale a tantissimi anni fa

Le patate sono originarie delle Ande del Sud America e sono state coltivate per la prima volta dalle popolazioni indigene come gli Incas. Nel XV secolo i conquistatori spagnoli le portarono in Europa, dove diventarono un importante alimento di base per molti paesi, soprattutto in Irlanda.

Nel XIX secolo, le patate furono introdotte in Asia e Africa, dove divennero anch’esse un alimento di base. Tuttavia, nel 1840 una grave carestia causata da un fungo che colpiva le piante di patate, causò la morte di milioni di persone in Europa, in particolare in Irlanda.

Nel XX secolo, le tecniche di coltivazione e la scoperta di nuove varietà di patate hanno aumentato la produzione e la disponibilità di questo alimento. Oggi le patate sono uno degli alimenti più consumati al mondo e sono utilizzate in una vasta gamma di piatti, tra cui patatine fritte, purea di patate e gnocchi.