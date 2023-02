Ermal Meta spaventa tutti i suoi fan, l’annuncio arriva su Instagram

Il cantante Ermal Meta ha messo in ansia in queste ore i suoi fans, con un annuncio sul suo profilo ufficiale in cui ha spiegato qualcosa che lo riguarda.

Il vincitore del Festival di Sanremo arriva da mesi non particolarmente facili, complice anche qualche problema di salute. Ma ne ha sempre parlato apertamente ai suoi followers, come è accaduto questa volta.

Ermal Meta pubblica un post sul suo profilo ufficiale Instagram per mandare un messaggio ufficiale, e la notizia ha rattristato moltissimi suoi fans.

Ermal Meta, la notizia che rattrista i fans

Il 2023 di Ermal Meta inizia con qualche difficoltà, dopo il post di inizio gennaio pieno di speranza in cui si raccomandava al 2023 di “fare il bravo”.

Il cantante di Tirana, che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro grazie al brano “Non mi avete fatto niente”, arriva da un 2022 in cui aveva avuto, nel mese di luglio, alcuni problemi di salute – un gonfiore al viso che è poi passato con riposo e cortisone, come spiegato dal cantante stesso. Terminato il tour estivo dello scorso anno, Ermal è in procinto di partire con il nuovo tour teatrale, la cui data di debutto era prevista per il 25 febbraio a Jesolo, ma proprio in queste ore il cantante ha dato un annuncio non facile, come da lui stesso ammesso su Instagram.

Sul profilo ufficiale, infatti, il cantante ha postato una sua foto con una didascalia in cui annuncia la decisione di annullare l’inizio del tour previsto per fine febbraio, con la promessa di rimborsare i biglietti acquistati.

“Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali che non mi hanno permesso di ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti. Di fatto è un processo ancora in fase di svolgimento e nel frattempo non mi è stato possibile pubblicare nuova musica”, ha spiegato Ermal nel post.

L’artista ha spiegato di aver in mente qualcosa di davvero speciale, ma di non essere riuscito a realizzarlo in tempo per il tour, e di essere molto frustrato per questo. “Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco in modo da poterci ritrovare il prima possibile”, ha scritto, spiegando che è impossibile affrontare un tour senza musica nuova pronta.

Le date in programma per il suo nuovo tour erano 25, con termine a fine aprile.