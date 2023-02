Il nuovo hotel sta per battere un record incredibile: le immagini lasciano senza parole

Il nuovo hotel sta per battere un record incredibile che ricorderemo per moltissimo tempo. Le immagini, infatti, lasciano tutti senza parole.

Gli hotel più belli al mondo sono luoghi unici che offrono un’esperienza di viaggio indimenticabile. Infatti, questi hotel offrono un’esperienza unica, combinando lusso, comfort, servizio eccezionale e panorami mozzafiato.

In questo articolo, vi presenteremo tutti i dettagli di uno degli hotel più lussuosi al mondo. Inoltre, questo magnifico albergo sta per battere un record improbabile.

Le immagini del nuovo hotel lasciano senza parole

Appena oltre l’Atlantis the Palm a Dubai, è stato eretto uno degli hotel più lussuosi al mondo, che aprirà il 10 febbraio ma si è già consolidato come un’aggiunta iconica allo skyline abbagliante della città: Atlantis the Royal.

Progettato dallo studio di architettura di New York City Kohn Pedersen Fox, le scatole impilate che compongono l’Atlantis the Royal rappresentano un grattacielo decostruito. Sembra una creazione Lego elevata, invece l’albergo è composto da migliaia di tonnellate di cemento, acciaio e vetro che si traducono in un megaresort lungo 1.640 piedi e alto 584 piedi.

L’ingresso, fiancheggiato da pareti a cascata che emettono sporadici pennacchi di fuoco, conduce in uno spazio opulento decorato con marmo bianco e accenti dorati. Al centro c’è una scultura riflettente chiamata Droplets, che simboleggia la prima goccia di pioggia in un deserto. Questo monumento si innalza fino al soffitto alto quasi 40 piedi, fiancheggiata da lampade a sospensione a forma di goccia di pioggia sospese su lussuose sedute.

Tutte le sistemazioni dispongono di balconi arredati con vista sul Golfo Persico o su Palm Island e splendidi bagni in marmo bianco con vasche autonome, eleganti vetri per la privacy, accappatoi e servizi di ogni genere. Gli ospiti delle suite beneficiano non solo di più spazio, ma anche di trasferimenti aeroportuali gratuiti, check-in in camera e servizio di maggiordomo 24 ore su 24. Ma il soggiorno più glorioso, le Sky Pool Villas e gli attici regnano sovrani, con zone giorno e pranzo, ampie terrazze attrezzate con piscine e sontuosi articoli da bagno Hermès.

In un hotel lussuoso non poteva mancare la gastronomia

Oltre a contrassegnarsi come il luogo preminente in cui soggiornare a Dubai, il resort dovrebbe anche diventare una destinazione gastronomica e di intrattenimento. Con 17 ristoranti e bar, non mancano le opzioni.

La cucina raffinata si presenta sotto forma di Dinner di Heston Blumenthal, insieme a una lounge di accompagnamento dove i cocktail artigianali sono abbinati a uno spuntino curato. Estiatorio Milos, un amato ristorante di pesce mediterraneo dell’acclamato chef Costas Spiliadis si affaccia su Skyblaze, una fontana che zampilla acqua, fuoco, luci e musica.

Altri pezzi di spicco sono La Mar di Gastón Acurio per piatti peruviani; Jaleo per la cucina spagnola dell’acclamato chef Josè Andrès; La cucina persiana di Ariana della chef iraniana americana Ariana Bundy; e la Little Venice Cake Company di Mich Turner, dove puoi prendere una dolce confezione o ordinare una creazione personalizzata per commemorare un’occasione speciale.