(VIDEO) Una deliziosa cena con ricotta e spinaci: sarai contentissimo

Se vuoi una cena deliziosa ed hai voglia di ricotta e spinaci, in questo nuovo video ti faremo vedere come prepararle in maniera facile e veloce.

La ricotta e gli spinaci sono due ingredienti molto popolari in molte cucine, sia italiana che internazionale. La ricotta è un formaggio morbido ottenuto dalla lavorazione del latte, mentre gli spinaci sono una verdura ricca di nutrienti. Questi due ingredienti combinati creano un piatto delizioso e sano.

Oltre a essere una deliziosa combinazione culinaria, la ricotta e gli spinaci possono essere preparati in molte varianti, per soddisfare i gusti di tutti. Oggi andremo a vedere come realizzarli in maniera facile e veloce.

Cena con ricotta e spinaci, ecco come fare

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare delle buonissime sfogliatine di ricotta e spinaci. Mettete in una ciotola la ricotta, gli spinaci tritati finemente ed aggiungete il basilico ed il prezzemolo tritati.

Mescolate con un cucchiaio di legno e successivamente aggiungete il formaggio grattugiato e continuate a mescolare. Stendete una sfoglia e ricavate dei dischi dal diametro di 7 centimetri. Ponete un cucchiaio del composto preparato al centro di metà dei dischi di sfoglia e sovrapponeteli con gli altri dischi rimasti.

Fate aderire bene i bordi, premendoli tutto intorno con i lembi di una forchetta e poi adagiate le sfogliatine su una carta da forno e fate cuocere a 200 gradi per 20 minuti. Servitele calde o tiepide!

La storia della ricotta nasce nell’antichità

La prima menzione scritta della ricotta risale al III secolo a.C., quando il poeta greco Antipatro di Sidone la menzionò come un prodotto caseario della Grecia antica. Nel Medioevo, la ricotta veniva prodotta in monasteri e fattorie in tutta Europa, e veniva usata come alimento per i poveri o come ingrediente in molte ricette.

Nel Rinascimento, la ricotta divenne un prodotto molto apprezzato in Italia, soprattutto a Roma e nella Campania, dove veniva prodotta con il latte di pecora e utilizzata in molte ricette della cucina romana. Nel XIX secolo, la produzione di ricotta si diffuse anche negli Stati Uniti, dove veniva prodotta con il latte di vacca.

Oggi, la ricotta è un prodotto caseario molto popolare in tutto il mondo, e viene utilizzata in molte ricette, dalle più semplici alle più elaborate. Viene prodotta con il latte di vacca, pecora, capra o bufala, e può essere consumata fresca o stagionata. La ricotta fresca viene spesso utilizzata in dolci, come la famosa torta di ricotta, mentre la ricotta stagionata viene spesso utilizzata in ricette salate, come la pasta alla norma.