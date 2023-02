Bollette, arriva finalmente una buona notizia per gli italiani

Dopo mesi di continue batoste, finalmente arriva una buona notizia sulle bollette per tutti i cittadini nel nostro Paese.

I continui aumenti per i cittadini stanno diventando una preoccupazione sempre più importante in molte parti del mondo, specialmente in Italia.

Questi aumenti riguardano le bollette per l’energia, il gas, l’acqua, il cibo e molte altre necessità quotidiane. Dal prossimo mese, però, arriverà finalmente una buona notizia per tutti i cittadini italiani.

La buona notizia riguarda le bollette

Sulla questione gas, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ipotizza che “all’inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime“. La riduzione del 40% riguarderà il prezzo del gas per gli utenti del mercato tutelato sui consumi di questo gennaio.

Secondo le stime di Nomisma, per il mese di gennaio “dovremo avere un taglio del 33%” delle bollette: si tratta di un risparmio di 700 euro all’anno. Per il Codacons, “con il calo delle tariffe del 40%, è previsto un risparmio di 845 euro a famiglia“.

“Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi politici fino a una percentuale di consumo della famiglia, ancorati ai valori del 2020. Il consumo in più viene messo ai prezzi di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia di non avere gli aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando e speriamo di arrivare in tempo per marzo. Mi sembra che le cose vadano un po’ meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas e il mercato si è un po’ calmato“, continua Giorgetti.

Il costo dell’energia, ovviamente, si riflette in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. Secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea, la produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno.

Le parole del Codacons sono forti

Dopo le dichiarazioni del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il Codacons diffonde i dati ufficiali sulle conseguenze per le tasche degli italiani.

“A dicembre le tariffe del gas stabilite da Arera per il mercato tutelato sono salite a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Un eventuale abbattimento delle bollette del 40% porterebbe quindi il costo del gas a scendere a gennaio a quota 90,57 centesimi di euro al metro cubo. Se dovessero trovare conferma le previsioni del Ministro, la bolletta media annua del gas, considerati i consumi di una famiglia “tipo”, passerebbe così dagli attuali 2.113 euro annui a nucleo a 1.268 euro, con un risparmio di circa 845 euro a

famiglia. Occorrerà in ogni caso attendere i dati ufficiali di Arera, che saranno diffusi i primi di giorni di febbraio, per conoscere la reale entità dei cali tariffari del gas e capire come la riduzione delle quotazioni sui mercati si rifletterà sulle bollette degli italiani“.