Smontato il falso mito della pizza: ce lo dicono gli esperti

Dopo tantissimi anni, finalmente è stato smontano il falso mito della pizza ed ecco cosa ci dicono gli esperti.

La pizza è diventata popolare in tutto il mondo, grazie alla sua versatilità e alla sua semplice bontà. Oltre ad essere un cibo delizioso, la pizza è anche molto sociale e viene spesso condivisa tra amici e familiari durante le occasioni speciali o durante una serata casual.

Dopo decenni, alcuni esperti finalmente, hanno smontato il falso mito della pizza e in questo articolo vi faremo vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Il falso mito della pizza è diventato troppo popolare

La pizza è uno dei cibi più amati al mondo, ma spesso viene vista come un alimento poco salutare a causa del suo contenuto di grassi e calorie. Tuttavia, è possibile integrare la pizza nella dieta, a patto che si scelgano gli ingredienti giusti e si presti attenzione alle porzioni.

Per quanto riguarda la base, è meglio optare per una pasta sottile e integrale, invece di quella classica bianca e spessa. Inoltre, è possibile utilizzare farine alternative, come quella di grano saraceno o di quinoa, per aumentare il contenuto di proteine e fibre.

Per quanto riguarda la salsa, è consigliabile scegliere una salsa di pomodoro fresca o in scatola a basso contenuto di sale e zucchero. È possibile anche utilizzare una salsa di verdure, come la salsa di melanzane o di zucchine, per aumentare il contenuto di nutrienti.

E’ molto importante, invece, non esagerare con il condimento di formaggi e salumi grassi. Infatti, è necessario scegliere formaggi a basso contenuto di grassi, come la mozzarella light, e optare per salumi magri, come il prosciutto cotto o il tacchino. Inoltre, è possibile utilizzare verdure come pomodorini, spinaci, funghi e peperoni per aumentare il contenuto di nutrienti e fibre.

Non bisogna mai mangiare troppa pizza

Il problema principale della pizza è che spesso se ne mangia troppa e quindi si ha la sensazione poi di sentirsi troppo gonfi, con la ritenzione idrica e magari la si associa ad altri cibi troppo grassi e troppo carichi di carboidrati. Il consiglio, quindi, è di consumare la pizza prevalentemente a pranzo, così si hanno più ore durante la giornata per utilizzare questi carboidrati.

L’abuso di pizza, inoltre, può avere conseguenze negative sulla salute a lungo termine. Infatti, mangiare troppa pizza, che è spesso ricca di grassi, sale e carboidrati, può portare a problemi di salute come obesità, diabete e malattie cardiache.

Molte pizze sono preparate con ingredienti poco salutari, come la carne lavorata e il formaggio, che possono aumentare ulteriormente il rischio di queste condizioni.