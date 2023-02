Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé, i rumors lasciano tutti a bocca aperta

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè e i rumors sul campione portoghese lasciano tutti completamente a bocca aperta.

Dopo aver conquistato numerosi titoli in carriera ed aver giocato nei migliori club d’Europa, il fenomeno portoghese ha scelto di intraprendere una nuova avventura in Medio Oriente.

Anche dopo il trasferimento in Arabia, Cristiano Ronaldo continua a stupire tutti. Infatti, gli ultimi rumors sull’ex calciatore del Manchester United hanno lasciato completamente senza parole tutto il mondo del calcio.

Cristiano Ronaldo continua a stupire tutto il mondo del calcio

Sono bastate due partite per cambiare i piani di Cristiano Ronaldo. L’impatto del portoghese nel campionato saudita non è stato straordinario. La sua squadra, l’Al-Nassr, è stata eliminata dalla Supercoppa dai rivali dell’Al-Itthihad e Ronaldo non ha lasciato il segno in campo.

Al termine della gara, il tecnico Rudi Garcia ha criticato l’atteggiamento suo e di tutta la squadra. “L’occasione fallita da Cristiano Ronaldo nel primo tempo è stata decisiva“, ha detto l’ex tecnico della Roma, che ha poi criticato l’atteggiamento degli altri giocatori, che hanno cercato di passargli il pallone troppo frequentemente.

Garcia ha anche sostenuto che il posizionamento in campo di Ronaldo era troppo simile a quello del compagno di squadra Anderson Talisca. Il tecnico ha poi ribadito: “Ronaldo è uno dei migliori giocatori al mondo. Non finirà la sua carriera all’Al-Nassr, tornerà in Europa“.

La carriera di Cristiano Ronaldo è ricca di titoli

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Sporting Lisbona, Manchester Utd, Real Madrid e Juventus, vincendo 31 trofei tra cui cinque Champions League, due Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club. Detiene il primato di presenze, di reti e di assist nella Champions League e nelle competizioni UEFA per club.

Con la nazionale portoghese, ha preso parte a cinque edizioni del campionato del mondo, arrivando al quarto posto nel 2006; a cinque edizioni del campionato europeo vincendo quello del 2016 (primo titolo per il Portogallo) e arrivando al secondo posto nel 2004 e al terzo posto nel 2012; a un’edizione della Confederations Cup (2017), classificandosi al terzo posto; e alla fase finale della Nations League (2018-2019), vincendo anche quest’ultima.

Al campionato europeo detiene il record di reti e di presenze ed è l’unico calciatore sceso in campo ed andato a segno per cinque edizioni (nel 2012 e nel 2020 ottenne anche il titolo di capocannoniere). Ai Mondiali è l’unico calciatore andato a segno in cinque edizioni.

È comparso ininterrottamente nella classifica del Pallone d’oro dal 2004, vincendolo per cinque volte, e ha ottenuto quattro Scarpe d’oro. Per cinque volte si è aggiudicato anche il premio come migliore giocatore al mondo e per quattro volte quello come miglior giocatore. È stato inoltre nominato cinque volte miglior marcatore internazionale dell’anno IFFHS. La stessa IFFHS lo ha eletto miglior marcatore del mondo della decade 2011-2020.