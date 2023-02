Se hai voglia di focaccia e non sai come prepararla, con questa ricetta è semplicissimo e non potrai sbagliare di certo.

La focaccia è un alimento molto popolare in Italia e viene consumato quotidianamente da molte persone. Tuttavia, negli ultimi anni, la sua popolarità si è estesa anche in altri paesi, grazie alla crescente diffusione della cucina italiana nel mondo.

La focaccia è un prodotto alimentare molto versatile che può essere servito come piatto principale o come accompagnamento per vari piatti. Oggi andremo a vedere come prepararla in maniera facile e veloce.

Se hai voglia di focaccia, ecco la giusta ricetta per te

Gli ingredienti per una semplice focaccia croccante con cipolla rossa e rosmarino sono: 500 g di farina zero, 15 g di lievito di birra fresco (oppure 4,5 grammi lievito birra secco), 1 cucchiaino di zucchero, acqua, 8 g di sale, cipolla rossa, olio di oliva e sale.

In un bicchiere versate 100 grammi di acqua tiepida e fate sciogliere all’interno il lievito di birra fresco (se usate invece quello secco basterà inserirlo nella ciotola insieme alla farina). Aggiungete un cucchiaino raso di zucchero, mescolate e lasciate attivare per almeno 5 minuti.

Versate in una ciotola abbastanza grande la farina (insieme al lievito di birra secco se usate questo invece di quello fresco) e successivamente versate i 100 grammi di acqua dove avete fatto sciogliere il lievito fresco e cominciate a mescolare. Unite ora i restanti 300 grammi di acqua, solo un po’ per volta, mescolando sempre con un cucchiaio o mestolo. Solo se necessario aggiungerete altra acqua. Mescolate per bene con una spatola.

Solo una volta che gli ingredienti secchi avranno assorbito l’acqua potete aggiungere il sale. Anche questo è un passaggio fondamentale, il sale rallenta la lievitazione e va aggiunto lontano dal lievito di birra.

Coprite con una pellicola per alimenti e fate lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume. All’incirca fatelo lievitare per 6 ore. Ecco cosa fare dopo che è trascorso il tempo di lievitazione