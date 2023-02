La triste sorte dell’aereo più famoso del mondo, la notizia è di queste ore

La notizia della triste sorte dell’aereo più famoso al mondo sta facendo il giro del web e sta sconvolgendo moltissime persone.

Gli aerei sono stati una delle invenzioni più importanti del XX secolo, che hanno cambiato il modo in cui viaggiamo e ci connettiamo con il mondo.

La notizia di poche ore fa, però, ha sconvolto migliaia di persone e viaggiatori in tutto il mondo. Infatti, l’aereo più celebre del Pianeta è stato incredibilmente colpito da una triste sorte.

L’aereo più famoso al mondo ha avuto una triste fine

Il Boeing 747, gigante dei cieli soprannominato “Jumbo Jet”, va in pensione: infatti, dopo 55 anni, cessa la produzione dell’aereo che ha democratizzato il trasporto aereo e fatto sognare generazioni di viaggiatori. L’ultimo esemplare uscito dagli stabilimenti di Everett, nel nord-ovest degli Stati Uniti, è un 747-8 cargo che è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale alla compagnia Atlas Air, alla presenza di migliaia di ex e attuali impiegati Boeing, di clienti e di fornitori del gruppo americano.

Prodotto in 1.574 esemplari a partire dal 1969, grazie alle sue dimensioni, al raggio d’azione e alla sua efficacia il 747, progettato da Joe Sutter, “ha consentito alla classe media di avventurarsi fuori dall’Europa o dagli Stati Uniti con prezzi dei biglietti che diventavano più abbordabili, anche durante la crisi petrolifera degli anni Settanta“, ha rilevato l’esperto aeronautico Michel Merluzeau, spiegando che in questo modo il 747 ha “aperto il mondo”.

Dell’ultima serie, il 747-8, lanciata nel 2005, Boeing ha venduto solo 48 esemplari in versione passeggeri e 107 per il trasporto merci; e nell’estate 2020, in piena pandemia, il gruppo Usa ha annunciato che avrebbe cessato la produzione nel 2022. L’aereo dall’inconfondibile “gobba” che sovrasta il ponte principale e dalle gigantesche ali spinte da quattro motori, volerà comunque ancora per qualche anno, in particolare in versione cargo, finché gli esemplari ancora in servizio non verranno man mano ritirati. Aereo dei presidenti americani dal 1990, il Boeing 747 continuerà inoltre a essere in servizio per i titolari della Casa Bianca ancora per qualche anno, con il celebre titolo di “Air Force One“.

Ecco gli altri aerei più famosi al mondo

Oltre al Boeing 747, ecco gli altri aerei più famosi nel nostro Pianeta Terra:

Concorde – Il Concorde è stato il primo aereo ad alte prestazioni in grado di viaggiare a Mach 2, o ad una velocità doppia del suono. È stato in servizio dal 1976 al 2003 e ha offerto ai passeggeri un viaggio transatlantico di lusso in meno di tre ore.

Wright Flyer – Il Wright Flyer è considerato il primo aereo funzionante al mondo. È stato costruito dai fratelli Wright nel 1903 e ha compiuto il primo volo umano controllato a Kitty Hawk, in North Carolina.

Douglas DC-3 – Il DC-3 è stato introdotto nel 1936 ed è stato uno dei primi aerei di linea di successo. Ha trasportato milioni di passeggeri in tutto il mondo e ha anche servito come aereo militare durante la seconda guerra mondiale.