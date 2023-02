Hai mai provato i pomodori fritti? Se non li conosci, prova la nostra ricetta

Se non hai mai provato i pomodorini fritti o non li conosci, prova la nostra squisita ricetta che ti svolterà la giornata.

I pomodorini fritti sono un piatto semplice e veloce da preparare e possono essere gustati sia come contorno che come snack. La loro croccantezza esterna e la morbidezza interna li rendono una deliziosa alternativa ai classici contorni di verdure.

I pomodorini fritti possono essere serviti caldi con una spolverata di sale e una spruzzata di limone, per esaltarne il sapore. Questo piatto è perfetto per chi ama le verdure croccanti e saporite.

Se non conosci i pomodorini fritti, devi provarli

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare dei buonissimi pomodorini fritti alla ligure. Lavate i pomodori e tagliateli a metà nel senso orizzontale, privateli di semi e dell’acqua di vegetazione.

Ponete a scaldare l’olio in una padella e quando sarà caldo ma non bollente, disponete i pomodori appoggiandoli dalla parte tagliata e lasciateli cuocere per 5 minuti. Nel frattempo, tritate l’aglio sbucciato e il prezzemolo lavato.

Trascorsi i 5 minuti voltate i pomodori, cospargeteli con il trito, insaporiteli con sale, pepe e un poco di formaggio. Fateli cuocere per altri 5-6 minuti. Serviteli caldi su un piatto da portata.

La storia dei pomodorini

I pomodorini sono un tipo di pomodoro piccolo e rotondo, originario dell’America del Sud. Si ritiene che siano stati introdotti in Europa nel XVI secolo dai coloni spagnoli. Nel corso dei secoli, i pomodorini sono diventati un ingrediente popolare in molte cucine del mondo, grazie al loro sapore dolce e delicato.

Nei primi anni del XX secolo, i pomodorini erano principalmente coltivati in Europa, ma negli anni ’60 e ’70 del XX secolo, la loro produzione è aumentata rapidamente negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Questo è stato dovuto alla crescente domanda di questi frutti e alla loro versatilità in cucina.

Oggi, i pomodorini sono un ingrediente comune in molte ricette, sia in forma fresca che in scatola. Vengono utilizzati in insalate, pasta, piatti di carne e pesce, e come snack da solo. Inoltre, sono anche spesso utilizzati come base per la produzione di succhi di pomodoro e salsa.

I pomodorini sono anche apprezzati per le loro proprietà nutrizionali, poiché sono ricchi di vitamine e minerali come la vitamina C, il potassio e il licopene. Quest’ultimo è un antiossidante che può aiutare a proteggere il corpo dai danni causati dai radicali liberi.