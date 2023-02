Tom Brady, il gesto di un fanatico costa caro, la notizia fa il giro del web

Il gesto di un fanatico nei confronti di Tom Brady è costato carissimo. Infatti, la notizia ha fatto il giro del web ed ha scioccato migliaia di persone.

Tom Brady è considerato una leggenda vivente del football americano e uno dei migliori quarterback di tutti i tempi. Il suo impegno, la dedizione e il successo continuo hanno ispirato molti giocatori giovani e continuano a essere un’icona del gioco.

Negli ultimi giorni, però, c’é stata una vera e propria bufera intorno al nome del celebre giocatore americano. Infatti, un suo fanatico ha compiuto un gesto estremo che gli è costato carissimo.

Il gesto nei confronti di Tom Brady ha sconvolto tutti i suoi fan

Pochi giorni fa, Tom Brady ha dato l’annuncio del suo ritiro dal football americano ed anche l’ex Gisele si è emozionata, dichiarando: “Ti auguro solo cose meravigliose in questo nuovo capitolo della tua vita“. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers ha messo un punto alla sua carriera e come spesso capita quando uno sportivo di questo livello si ritira, ogni oggetto che ricordi il momento dell’addio raggiunge immediatamente un altissimo valore economico. Anche della sabbia.

Come riporta Sports Center su Twitter, un barattolo di sabbia del secondo ritiro di Tom Brady dalla NFL (il primo è durato solo 40 giorni) è valutato su eBay per oltre 90.000 dollari, circa 83 mila euro. Una cifra spaventosa che andrà sborsata da chi volesse aggiudicarsi la sabbia del punto esatto in cui il quarterback ha annunciato l’addio.

La carriera di Tom Brady

Brady ha iniziato la sua carriera nella NFL con i New England Patriots nel 2000, dopo essere stato scelto come 199esimo giocatore al Draft NFL. Ha trascorso 20 stagioni con i Patriots, diventando una delle figure più dominanti e vincenti nella storia del football americano. Durante il suo periodo a New England, ha vinto 7 titoli del Super Bowl, 5 Coppe NFL Most Valuable Player (MVP) e 14 Divisional Championships dell’AFC East.

Nel 2020, Brady ha firmato un contratto con i Tampa Bay Buccaneers ed ha portato la squadra al Super Bowl LV, dove hanno battuto i Kansas City Chiefs. Brady ha vinto il suo settimo titolo Super Bowl e il suo quinto MVP del Super Bowl.

Oltre alla sua eccezionale carriera in campo, Brady è noto per la sua filosofia di vita rigorosa, che comprende una dieta rigorosa e un allenamento intensivo, che gli ha permesso di mantenere un alto livello di gioco a un’età avanzata.