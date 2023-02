Hai voglia di un contorno, ma non sai cosa fare? Prova la nostra deliziosa ricetta!

Se hai voglia di un contorno e non sai cosa fare, prova la nostra deliziosa ricetta e rimarrai letteralmente senza parole.

Il contorno è un piatto che accompagna il piatto principale e lo completa nutrizionalmente e sotto il punto di vista gustativo. Può essere composto da verdure, legumi, patate o riso e serve a equilibrare il pasto.

Ci sono molte opzioni per i contorni, che possono essere preparati in molte forme diverse, come al vapore, grigliati, arrosto o saltati in padella. Oggi andremo a vedere la nostra fantastica ricetta che ti lascerà senza parole.

Se hai voglia di un delizioso contorno, prova questa ricetta

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare i fagioli alla lionese. Affettate finemente mezza cipolla poi tagliate a tocchetti un sedano. Mettete i fagioli in una pentola, aggiungete mezza cipolla, il sedano, la foglia di alloro e abbondante acqua. Mettete il sale e fate cuocere per un’ora.

Nel frattempo tagliate l’altra metà della cipolla, lavate e tagliate finemente il prezzemolo. Mentre i fagioli continuano la loro cottura, in una padella versate l’olio e fate appassire senza colorire la cipolla. Aggiungete poi i fagioli scolati e fateli rosolare per 1 minuto circa, mescolandoli delicatamente con un cucchiaio di legno.

Insaporiteli con un poco di pepe, togliete il tegame dal fuoco e versate i fagioli nel piatto di portata. Cospargeteli con il prezzemolo tritato e serviteli in tavola caldi.

La storia dei fagioli nasce nell’antichità

I fagioli sono uno degli alimenti più antichi e diffusi del mondo, con una storia che risale a migliaia di anni fa. Le prime tracce di coltivazione dei fagioli sono state rinvenute in Messico e Perù, dove i popoli precolombiani li utilizzavano come fonte importante di proteine e nutrienti.

I fagioli furono introdotti in Europa dai conquistadores spagnoli nel XVI secolo, e da lì si diffusero in tutto il mondo, diventando una pietanza popolare in molte culture. Oggi i fagioli sono coltivati in tutto il mondo e sono disponibili in una vasta gamma di varietà, dai fagioli neri ai fagioli rossi, passando per i fagioli bianchi e i fagioli verdi.

I fagioli sono anche stati utilizzati per scopi medicinali e spirituali in molte culture. Ad esempio, gli antichi egizi consideravano i fagioli sacri, e i fagioli venivano spesso utilizzati come amuleti per proteggere dal male. Anche in molte culture native americane i fagioli erano visti come un alimento sacro, e venivano utilizzati in rituali e cerimonie importanti.