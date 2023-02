Non vuoi fare i soliti regali al tuo partner? Ecco le proposte più originali per San Valentino

Se non vuoi fare i soliti regali al tuo partner, in questo articolo vi faremo vedere le idee più originali per San Valentino.

San Valentino è una festa celebrata il 14 febbraio in molti paesi in tutto il mondo. Questo giorno è dedicato all’amore e all’affetto tra persone che si amano.

I regali di San Valentino sono un’opportunità per dimostrare il proprio affetto e per sorprendere la persona amata. Oggi andremo a vedere le proposte più originali per questo bellissimo giorno.

Le idee più originali per San Valentino

Un’idea allettante per il 14 febbraio può essere un set Lego di San Valentino, da costruire insieme e da lasciare poi alla propria dolce metà. I mattoncini danesi, infatti, hanno la peculiarità di essere rimasti affascinanti per tutte le generazioni.

In questo articolo, abbiamo scelto i migliori in circolazione da regalare per celebrare la festa degli innamorati, con due avvertenze. La prima riguarda il prezzo: alcuni dei set fuori produzione si trovano solo a prezzi sensibilmente superiori a quelli dell’uscita sul mercato. La seconda avvertenza è sulla disponibilità: man mano che San Valentino si avvicina, ottenere il set desiderato in tempo per il 14 diventa sempre più difficile.

Per chi punta a regalare dei veri e propri alter-ego a simboleggiare il rapporto con la propria dolce metà, i Piccioncini di San Valentino includono due pappagallini appollaiati su un ramo che si scambiano cinguettii d’amore. I due uccellini possno essere sganciati dal loro nido, dove al posto dei fiori ovviamente non sbocciano altro che cuori.

Valentine’s Bee fa leva sul lato tenero di San Valentino con un’ape che sembra presentarsi a un vero e proprio appuntamento galante: in una zampa una scatola di cioccolatini a forma di cuore, nell’altra una coppa di miele per festeggiare la ricorrenza. Tutt’intorno, rose e girasoli fioriscono in un giardino verdeggiante.

Le idee regalo sono moltissime

Se l’ape di San Valentino comunica già una buona dose di affetto e trasporto, l’orso marrone sta probabilmente a un livello ancora superiore: già da sé associato al concetto di tenerezza, in questa versione Lego lo è ancora di più. Non si lega necessariamente alla festività di San Valentino, e anzi un pensiero dolce che può far mostra di sé tutto l’anno come soprammobile.

A proposito di fiori, gli appassionati di questa tipologia di regalo possono coniugarla a quella per i Lego con il set per la costruzione di una coppia di rose. Non molti apprezzano i fiori finti, ma questa variante in mattoncini ha fascino da vendere e non sfigura neanche se esposta all’interno di un vaso nel salotto di casa.