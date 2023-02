Nuove scioccanti verità su Harry e Meghan: la notizia arriva direttamente dall’America

Negli ultimi giorni sono arrivate direttamente dall’America delle novità scioccanti su Harry e Meghan e le verità hanno sconvolto migliaia di persone.

Harry e Meghan sono stati tra i membri più popolari della famiglia reale britannica prima del loro annuncio shock, a gennaio 2020, di voler rinunciare ai loro ruoli pubblici come membri senior della famiglia reale e diventare indipendenti finanziariamente.

Da allora, hanno trasferito la loro residenza a Montecito, in California, dove hanno continuato a lavorare a progetti filantropici e a promuovere cause che ritengono importanti, come l’uguaglianza e l’inclusività. Ora, però, sono uscite nuove incredibili rivelazioni sul Duca e la Duchessa di Sussex.

Le novità scioccanti su Harry e Meghan

Secondo l’esperto reale Kinsey Schofield, il principe Harry e Meghan Markle dall’uscita del libro “Spare” sono stati letteralmente messi al bando dalle feste che contano. In un podcast Schofield ha detto che nessuno vuole più averli come ospiti perché le loro dichiarazioni sono imbarazzanti e perché sono pronti a spifferare tutto (proprio come accaduto alla famiglia reale che si è ritrovata in “Spare” con dettagli intimi e personali).

Infatti, tutti hanno notato come lo scorso gennaio i Sussex non erano presenti al party per i 69 anni di Oprah Winfrey, amica e vicina di casa. Secondo qualcuno la loro celebrità a Hollywood sta scemando e la mossa del libro non ha dato i frutti sperati, ma anzi per loro l’aria sta cambiando.

Dopo un mese impegnativo di promozioni al libro “Spare”, il principe Harry è atteso per l’evento a Nob Hill, San Francisco, il 7 e 8 marzo nel suo ruolo di Chief Impact Officer per BetterUp. Anche se il duca di Sussex non è ancora stato ufficialmente inserito nell’agenda dell’evento, come sottolinea il Daily Mail, sembra probabile che sarà l’oratore principale di chiusura della manifestazione.

Il successo di Spare

L’autobiografia del principe Harry “Spare” è diventata il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi il giorno della sua uscita a gennaio, raggiungendo la vetta delle classifiche di vendita in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti.

Nel libro ci sono pesanti rivelazioni e accuse che prendono di mira i membri della famiglia reale, compreso il principe William, che avrebbe messo le mani addosso al fratello e la moglie Kate Middleton che avrebbe fatto piangere la duchessa di Sussex nel giorno delle nozze.

Inoltre, ci sono gravi rivelazioni anche su Re Carlo, con cui il duca vorrebbe far pace ma non si trova un punto d’incontro. Insomma, il figlio minore di Re Carlo ne ha per tutti e con questa pubblicazione ha messo a rischio anche la sua partecipazione alla cerimonia d’incoronazione che avverrà a maggio. Noi stiamo solo aspettando con ansia come andrà a finire questa storia.