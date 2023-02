Se sei costretto a fare questa mansione, per te c’è una buona notizia: fa bene alla salute

Se sei costretto a fare questo lavoro, per te finalmente c’è una buona notizia. Infatti, questa mansione fa bene alla salute.

Il lavoro è una parte importante della vita di ogni persona. Fornisce non solo una fonte di reddito, ma anche un senso di identità e realizzazione personale.

Ci sono molte opportunità di lavoro disponibili, che vanno dalla carriera in ufficio a lavori manuali. In questo articolo, vi faremo vedere come questa mansione ti aiuterà notevolmente con la salute.

Ecco quale compito fa bene alla salute

Secondo una ricerca della National Taiwan University di Taipei, pubblicata sulla rivista HortScience, il giardinaggio può stimolare la connettività funzionale, l’attivazione di emozioni positive e la consapevolezza a livello cerebrale.

Lo studio, su 23 ragazzi e ragazze di un’età media di 23 anni, è stato condotto per esplorare le risposte emotive dopo aver partecipato ad attività di giardinaggio, con la risonanza magnetica funzionale e il profilo degli stati dell’umore utilizzati rispettivamente per le misurazioni fisiologiche e quelle psicologiche.

In primo luogo, i livelli di attivazione cerebrale di base sono stati determinati prima di qualsiasi impegno in queste attività. Una settimana dopo, i partecipanti hanno invece preso parte a un progetto di giardinaggio di 5 settimane. La risonanza magnetica è stata utilizzata per rilevare i cambiamenti fisiologici durante le diverse fasi di questa attività, vale a dire preparazione e semina, concimazione, diserbo e raccolta.

I risultati mostrano che la connettività funzionale delle regioni del cervello risultava attivata, inclusa la rete della prosodia emotiva (ad esempio, la promozione del pensiero positivo, la regolazione emotiva, l’autocontrollo e il pensiero creativo).

I consigli per un ottimo giardinaggio

Il giardinaggio è un’attività appassionante che consiste nella cura e nella manutenzione di un giardino. Può essere un passatempo rilassante e gratificante, ma anche un impegno serio per ottenere un giardino rigoglioso e ordinato.

Per sviluppare un ottimo giardinaggio, per prima cosa è necessario scegliere le piante adatte al clima e al terreno del tuo giardino. Non tutte le piante crescono bene in ogni condizione climatica, quindi è importante fare una ricerca e scegliere quelle più adatte alla tua zona. Inoltre, bisogna assicurarsi che il terreno sia ben drenato e che abbia una buona composizione per ottenere il massimo delle prestazioni dalle tue piante.

Assicurati di piantare le piante ad una profondità adeguata e di mantenere una distanza adeguata tra loro per evitare la competizione per l’acqua e i nutrienti. Inoltre, le piante hanno bisogno di acqua per crescere e prosperare, quindi è importante annaffiare regolarmente, soprattutto durante i periodi di siccità. Infine, potare spesso le tue piante aiuta a mantenerle in salute, a incoraggiare la crescita e a mantenere la forma desiderata.