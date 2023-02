Vialli, l’ultima iniziativa in memoria del campione commuove tutti

Lo scorso 6 gennaio, Gianluca Vialli ci ha salutato lasciando un vuoto incolmabile e l’ultima iniziativa in memoria del campione azzurro ha commosso tutti.

Oltre ad essere stato uno dei calciatori più forti della sua generazione, Gianluca Vialli è stato anche un grandissimo uomo e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nei cuori di tutti noi.

Negli ultimi giorni, c’é stata un’iniziativa molto toccante in onore dell’ex calciatore della Sampdoria e della Nazionale azzurra. La notizia ha commosso migliaia di persone in tutta Italia.

Ecco l’ultimo progetto in memoria di Gianluca Vialli

Per la prima volta, dopo un mese dalla sua scomparsa, un club dilettantistico ha deciso di intitolare la propria sede sociale a Gianluca Vialli. Si tratta dell’Heraclea Calcio di Candela, squadra della provincia di Foggia militante nella Prima Categoria della Campania.

La società pugliese ha spiegato la scelta tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: “Prima sede di calcio intitolata a Vialli. L’Heraclea, sogna sulle orme dello storico attaccante della nazionale. Sembra ieri quando Gianluca Vialli incantava il mondo intero con la sua tenacia. Un inno alla vita costante, che stimolava un po’ tutti noi a riflettere su come viviamo realmente la quotidianità. Inutile negarlo, la sua testimonianza di vita resterà incisa per l’eternità, come se il tempo non si fosse mai fermato. Lo scorso 6 gennaio, il mondo intero si è fermato a celebrare il campione, commovendo addetti ai lavori e non solo. L’Heraclea è solo una squadra di Prima categoria che sogna in grande, ma il messaggio che ha voluto lanciare dovrebbe essere colto da tanti amanti di questo sport. Semplicemente nella vita nulla nasce per caso e l’esempio di Vialli è un patrimonio che non deve essere sprecato“.

La carriera calcistica di Vialli

Gianluca Vialli ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Sampdoria, prima di essere acquistato dalla Juventus nel 1992. Con la maglia bianconera, Vialli ha vissuto alcuni dei suoi momenti più felici e produttivi, vincendo 4 campionati italiani, 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana ed 1 Coppa UEFA. Nel 1996, Vialli ha lasciato la Juventus per unirsi al Chelsea, dove ha continuato la sua striscia di successi, vincendo la Coppa di Lega inglese nel 1997 e la FA Cup nel 2000.

Oltre alla sua carriera calcistica di successo, Vialli è stato anche un rappresentante importante della nazionale italiana, con 59 presenze e 59 gol. Ha rappresentato l’Italia in tre edizioni dei Campionati Europei e in due edizioni delle Coppe del Mondo. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2004, Vialli ha iniziato a lavorare come allenatore, allenando il Watford e l’Udinese, prima di diventare il vice di Roberto Mancini sulla panchina azzurra.