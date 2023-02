Netflix, novità in arrivo per tutti gli utenti: svolta epocale

Sta per arrivare una svolta epocale su Netflix. Infatti, la celebre piattaforma online porterà a breve un’importante novità per tutti gli utenti.

Netflix è una delle più grandi piattaforme di streaming video al mondo, fondata nel 1997 negli Stati Uniti. Inizialmente specializzata nell’affitto di DVD per posta, Netflix si è evoluta nel corso degli anni diventando una delle principali fonti di intrattenimento per milioni di utenti in tutto il mondo.

Prossimamente, ci sarà una svolta epocale per tutti gli utenti della nota società americana. Infatti, la piattaforma porterà alcune incredibili novità già da questo mese.

Importanti novità sulla piattaforma Netflix

Da oggi potrai provare Netflix – In Tendenza Ora, il primo party game ufficiale dedicato alla piattaforma streaming che ha lo scopo di coinvolgere milioni di serial addicted di ogni età in una divertente sfida creativa. Lo scopo è reinventare in chiave ironica e originale le più famose serie tv e i film Netflix.

Ogni giocatore ha in mano quattro Carte Contenuto con i titoli e le trame (per non mettere in imbarazzo i boomer che non hanno visto Tredici o Elite…) dei più famosi show al mondo, da La Casa di Carta a Squid Game da Stranger Things a Bridgerton.

Poi, a ogni giocatore sono distribuite anche quattro Carte Colpo di Scena. E saranno proprio queste a trasformare ogni storia in un nuovo show originale (spassoso, terrificante, ironico o cringe) che diventerà il proprio Spettacolo Consigliato.

Ad ogni round c’è un Giudice (il primo sarà il giocatore che è abbonato a Netflix da meno tempo) che ha il solo compito di estrarre la carta Situazione e decretare lo Spettacolo Consigliato migliore tra quelli proposti dai giocatori. Ma non è finita: il giocatore alla sinistra del Giudice, ossia la Regina del Dramma, con la carta Dramma potrà ribaltare completamente la situazione, creando scompiglio e colpi di scena.

Al turno successivo si cambia Giudice e Regina del Dramma e tutti pescano una nuova carta Contenuto e Carta Colpo di scena, pronti a scrivere nuove “sceneggiature”. Si prosegue turno dopo turno finché un giocatore arriva a 5 round vinti, venendo proclamato Campione del Telecomando: sarà lui a scegliere cosa si guarderà tutti insieme dopo la partita.

Ecco le altre piattaforme streaming

Oltre a Netflix, ci sono molte altre piattaforme streaming disponibili sul mercato. La più nota, sicuramente, è Amazon Prime Video. Questa piattaforma, infatti, offre una vasta selezione di film, spettacoli televisivi, documentari e contenuti originali.

Le altre celebri società sono Disney+, Hulu, HBO Max, Apple Tv+ e Peacock. Tutte queste piattaforme di streaming offrono opzioni di abbonamento a prezzi diversi e con varie selezioni di contenuti. Prima di scegliere una piattaforma, è importante considerare i propri interessi e le proprie esigenze per determinare quale sia la migliore opzione.