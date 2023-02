Uno dei club più blasonati della storia sta rischiandio moltissimo: la notizia sconvolge il web

Nelle ultime ore, uno dei club più blasonati della storia sta rischiando moltissimo e la notizia ha sconvolto tutto il mondo del calcio.

Il calcio mondiale, e soprattutto quello europeo, si trova difronte ad uno dei momenti peggiori della storia: non tanto dal punto di vista propriamente di campo, bensì finanziariamente.

Alcuni club europei, anche a causa della pandemia, sono sommersi dai debiti e la situazione a breve potrebbe diventare insostenibile. Infatti, uno dei club più conosciuti ed amati al mondo sta rischiando enormemente e la notizia sta facendo il giro del web.

Il noto club europeo sta rischiando molto

Dopo il caso Juventus, in Inghilterra è scoppiato lo scandalo Manchester City. Infatti, la Premier League accusa il club dello sceicco Mansour di aver falsificato i bilanci dal 2009 al 2018. La notizia ha sconvolto tutto il mondo del calcio e tutti i tifosi della squadra allenata da Pep Guardiola.

Come riporta Repubblica, la Premier League sostiene che il Manchester City abbia infranto le regole almeno 113 volte fino al 2018 e, negli ultimi quattro anni “non avrebbe fornito le documentazioni necessarie“. Il sospetto è che la squadra inglese abbia mascherato i compensi di allenatori, giocatori e agenti per aggirare il Fair Play Finanziario inglese.

Se confermata la colpevolezza, il Manchester City rischia di avere una penalizzazione di molti punti in classifica o persino la retrocessione in Championship, la seconda divisione inglese.

Perchè le squadre europee fanno debiti?

Il motivo principale dei debiti dei club è la spesa eccessiva per acquistare e mantenere giocatori di alto livello. Le squadre sono spesso disposte a spendere enormi quantità di denaro per attirare i migliori talenti, ma questo può portare a una sovrapposizione di debiti che non possono essere facilmente ripagati.

Inoltre, come detto in precedenza, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulle finanze delle squadre di calcio. Con i match giocati a porte chiuse, molte squadre hanno visto i loro ricavi scendere in modo significativo, mettendo ulteriormente a rischio la loro stabilità finanziaria.

Ci sono anche preoccupazioni per la sostenibilità a lungo termine delle squadre con debiti elevati. Senza una solida base finanziaria, queste squadre potrebbero non essere in grado di mantenere i loro livelli di prestazioni o di sopravvivere nel lungo periodo. Per aiutare a risolvere questo problema, alcune organizzazioni e istituzioni stanno cercando di implementare regole più rigorose per limitare la quantità di denaro che le squadre possono spendere, per ora però senza successo.