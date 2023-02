Sanremo, il segreto della Ferragni per affrontare il Festival

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua 73esima edizione e Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici. Ma qual’è il segreto dell’influencer per affrontare il palco più importante d’Italia? Andiamo a conoscerlo.

Chiara Ferragni è diventata famosa grazie al suo blog di moda e lifestyle “The Blonde Salad“, che ha lanciato nel 2009. Il suo successo sul web le ha permesso di accumulare milioni di follower sui social media, tra cui Instagram, dove oggi vanta oltre 35 milioni di follower.

Quest’anno, la Ferragni è stata annunciata come prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 da Amadeus. Infatti, l’influencer sarà presente nella prima e nella quinta serata, la finale. Ma qual’è il suo segreto per affrontare con estrema tranquillità il Festival di Sanremo? Oggi vi sveleremo tutti i dettagli.

Il segreto di Chiara Ferragni per affrontare il Palco dell’Ariston

Secondo “Dagospia“, la casa dove sta soggiornando Chiara Ferragni con il suo team (8 persone) durante il Festival di Sanremo, ha un valore tra i 4 e i 6mila euro al giorno e, in alcuni casi, può arrivare anche a 8mila. La stessa abitazione era stata scelta da Fedez nel 2021, quando partecipò a Sanremo come cantante insieme a Francesca Michelin. Allora, però, Chiara non era presente, poiché si trovava al nono mese di gravidanza.

Villa Dendi si trova a Cipressa, sulle colline di Sanremo, e dal panorama si può vedere il mare fino alla Corsica. La villa comprende piscina, palestra, tre cucine e otto camere con otto bagni. Fedez non alloggia con la moglie a Villa Dendi, poiché ha un team altrettanto numeroso e altri impegni inderogabili.

Il monologo di Chiara Ferragni è da brividi

Chiara Ferragni ha voluto scrivere un monologo nella prima serata del Festival di Sanremo e le sue parole sono state molto toccanti ed emozionanti: “Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera: tutto quello che faccio, lo faccio per te: per la bambina che sono stata“.

La prima co-conduttrice di questa edizione del Festival ha proseguito poi parlando a se stessa da bambina, per rassicurarla e per dirle quelle parole che avrebbe voluto sentirsi dire: “Sai cosa ho imparato? Se una cosa ti fa paura, probabilmente è la cosa giusta da fare. Ti dico una cosa bellissima: ho due figli, ma di Fede non ti dico altro. Sì, scoprirai l’amore vero“. L’influencer ha dedicato poi le ultime righe al ruolo delle donne nella società: “Da donne dovrai affrontare tante battaglie ma ricorda che essere donna non è un limite, dillo alle tue amiche e lottate insieme per cambiare le cose“.