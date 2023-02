Hai mai provato i peperoni alla pizzaiola? La ricetta è top

Se non hai mai provato i peperoni alla pizzaiola, allora devi assolutamente seguire la nostra ricetta: rimarrai senza parole.

I peperoni alla pizzaiola sono un delizioso contorno tipico della nostra cucina, che si prepara con peperoni rossi e verdi tagliati a cubetti e cotti in una salsa di pomodoro e cipolla.

Non esiste una data precisa per l’origine dei peperoni alla pizzaiola, ma si ritiene che questo piatto faccia parte della tradizione culinaria italiana da almeno un secolo. In questo articolo, vi faremo vedere come prepararli in maniera semplice e veloce.

La nostra ricetta dei peperoni alla pizzaiola

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare dei peperoni alla pizzaiola. Pulite i peperoni privandoli dei semi e dei filamenti interni, poi divideteli a falde. In un tegame fate scaldare l’olio di oliva con uno spiccio d’aglio leggermente schiacciato e il peperoncino.

Adagiate le falde di peperone e fateli rosolare per 10 minuti circa. Mettete un poco di pepe, aggiungete i pomodori, l’origano e i capperi, e fate cuoccere il tutto a fuoco moderato per 7 minuti. Togliete la preparazione dal fuoco, impiattate, cospargete con il prezzemolo tritato e servitela ben calda.

La storia dei peperoni è antichissima

I peperoni sono uno degli ortaggi più diffusi e versatili al mondo. Queste gustose verdure sono utilizzate in molte cucine diverse e hanno una storia lunga e interessante. peperoni sono originari delle regioni tropicali dell’America centrale e meridionale. Sono stati coltivati per secoli dalle popolazioni native delle Ande, del Messico e delle isole Caraibiche. I peperoni erano considerati un alimento prezioso e venivano utilizzati sia come condimento che come medicina.

Nel 1492, Cristoforo Colombo e i suoi compagni di viaggio portarono i peperoni in Europa, dove diventarono rapidamente popolari. Tuttavia, all’inizio i peperoni erano considerati un ingrediente raro e costoso, poiché dovevano essere importati dalle Americhe.

Nel corso dei secoli, i peperoni si sono diffusi in tutto il mondo e sono diventati un elemento importante della cucina europea, asiatica e africana. In molte regioni, i peperoni sono stati ibridati e selezionati per creare varietà più dolci e meno piccanti, adatte a una vasta gamma di piatti.

Oggi, i peperoni sono coltivati in molte parti del mondo, inclusi Stati Uniti, Cina, Spagna e Italia. Sono disponibili in una vasta gamma di forme, colori e sapori, e sono utilizzati in una varietà di ricette, dalle insalate alle zuppe, dai piatti vegetariani a quelli a base di carne.