Raffaella Carrà, la notizia è ufficiale e commuove tutti

Raffaella Carrà ha commosso tantissime persone. La notizia è stata resa ufficiale nelle ultime ore.

Raffaella Carrà ha iniziato la sua carriera artistica negli anni ’60 come ballerina, e ha presto guadagnato popolarità grazie alla sua versatilità e bellezza.

Nel corso degli anni, Raffaella Carrà ha continuato a esibirsi come cantante e ballerina, partecipando a numerosi spettacoli e programmi televisivi. La sua carriera ha attraversato diversi decenni e generazioni, ed è diventata un’icona della cultura pop italiana.

La notizia su Raffaelle Carrà è ufficiale

Il volto di Raffaella Carrà sarà presente su una speciale moneta da collezione. L’icona della tv italiana, infatti, è protagonista della nuova Collezione numismatica 2023 presentata alla Sala Ciampi del ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre alla celebre ballerina, scomparsa il 5 luglio 2021, sono stati celebrati con questa speciale iniziativa anche Diabolik, Alessandro Manzoni e l’Aeronautica militare.

“Un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell’arte e della letteratura, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recente e l’ambiente vengono ogni anno rappresentati e celebrati attraverso l’emissione di monete dedicate“. Queste sono le parole in una nota del Ministero.

“In un mondo sempre più virtuale, le monete sono portatrici di un valore inestimabile, ambasciatrici della cultura e del Made in Italy che coniuga bellezza, saper fare e senso pratico“, ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti. “La storia della numismatica è la storia dell’Italia e le monete sono piccoli capolavori che rappresentano la progettualità, la missione e le eccellenze del poligrafico“, ha detto Francesca Reich, amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato.

La carriera artistica di Raffaella Carrà

Nel 1971, Raffaella Carrà ha esordito come conduttrice televisiva con il programma “Canzonissima”, che è diventato uno dei programmi più popolari e seguiti della televisione italiana. Con il suo stile frizzante e il suo charme inimitabile, la presentatrice ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, diventando una delle prime star della televisione italiana.

Raffaella Carrà è diventata celebre anche per il suo impegno sociale e la sua filantropia. Ha lavorato con molte organizzazioni benefiche e ha sostenuto cause importanti come l’educazione e la lotta alla povertà.

Raffaella Carrà viene considerata una delle figure più importanti e influenti della cultura pop italiana. La sua carriera lunga e brillante è un esempio di talento, passione e dedizione all’arte.