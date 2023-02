Alcaraz, quello che non sai sul numero 1 più giovane della storia del tennis

Carlos Alcaraz è diventato da poco il numero 1 al mondo ed è il più giovane tennista della storia ad esserci riuscito.

Alcaraz ha iniziato a far parlare di sé nel 2020, quando ha raggiunto il secondo turno del Roland Garros, diventando il più giovane tennista spagnolo a raggiungere questo traguardo in un torneo del Grande Slam. La sua prestazione lo ha reso una delle stelle emergenti del tennis moderno.

Nel 2021, Alcaraz ha conquistato la semifinale nell’ATP a Marbella ed ha raggiunto la finale del torneo di Marsiglia. Grazie alla vittoria degli Us Open nel 2022, il tennista spagnolo è diventato il numero 1 al mondo ed è il più giovane nella storia ad esserci riuscito.

Ecco cosa non sai su Carlos Alcaraz

Come detto, Alcaraz è il più giovane numero 1 della storia a soli 19 anni e nel 2022 ha scalato ben 30 posizioni nel ranking ATP. Inoltre, il tennista spagnolo è allenato dall’ex numero 1 spagnolo Jc Ferrero. Il suo prize money attuale è di 12 milioni di dollari.

Alcaraz ha uno stile di gioco molto aggressivo che gli permette di prendere l’iniziativa e di essere una minaccia costante per i suoi avversari. Il suo servizio è potente e preciso, e il suo gioco di fondocampo è caratterizzato da colpi molto profondi e precisi. Alcaraz ha anche un eccellente movimento sul campo che gli permette di essere molto reattivo e di reagire rapidamente ai colpi dell’avversario.

Malgrado la sua giovane età, Alcaraz ha già raggiunto alcuni risultati importanti, tra cui il suo primo titolo ATP ad Alicante nel 2022. Questo successo ha segnato un importante passo avanti per la sua carriera e gli ha permesso di entrare nella top 100 della classifica mondiale.

Alcaraz è considerato uno dei giovani tennisti più talentuosi del circuito e ha tutte le carte in regola per diventare una stella del tennis mondiale. Con la sua abilità, la sua determinazione e la sua dedizione, Alcaraz è destinato a lasciare il segno nella storia del tennis.

La vittoria agli Us Open di Alcaraz

Nei primi turni degli US Open, non perde nemmeno un set contro Báez, Coria e Brooksby ed ha la meglio al quinto set su Marin Cilic e su Jannik Sinner, sconfitto dopo oltre cinque ore di gioco e dopo avergli annullato un match point. In semifinale, per sconfiggere la sorpresa del torneo Frances Tiafoe, ci impiega cinque set.

Alla prima finale Slam in carriera, Alcaraz affronta Casper Ruud, al quale contende sia il primo titolo Slam che il primo posto del ranking. Il tennista spagnolo trionfa con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, conquistando così il primo titolo Slam e sale alla prima posizione della classifica mondiale.