Sanremo, la sorpresa per Amadeus che ha lasciato tutti a bocca aperta

La sorpresa per Amadeus al Festival di Sanremo ha lasciato tutti a bocca aperta e la notizia sta facendo letteralmente impazzire gli utenti del web.

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dell’anno in Italia, e quest’anno, il presentatore principale continua ad essere Amadeus.

Questo, per Amadeus, è il quarto anno consecutivo come presentatore del Festival, e la sua performance sta attirando molte aspettative da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Inoltre, pochi giorni fa, c’è stata una bellissima sorpresa per il celebre conduttore che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La sorpresa per Amadeus lascia tutti senza parole

Giuseppe Guida, campione mondiale di intaglio su sculture, ha fatto una sorpresa ad Amadeus a Sanremo. Infatti, il noto presentatore ha ricevuto un anguria con il suo volto chiamata in gergo “Sanremino”. Questa scultura è stata realizzata esclusivamente con un attrezzo chiamato stiletto thailandese (un coltello affilato solamente da un lato, molto flessibile e prodotto in Thailandia) e con l’aiuto di una matita.

Giuseppe ha vinto il titolo lo scorso 28 novembre in Lussemburgo nel Culinary World Cup, con due medaglie d’oro ed una di bronzo. Questa competizione si svolge ogni quattro anni proprio in Lussemburgo.

Ecco cos’é il Culinary World Cup

Il Culinary World Cup è uno dei più importanti concorsi culinari a livello mondiale, che attira chef e pasticceri da tutto il mondo. Si svolge ogni quattro anni e mira a celebrare la creatività, la tecnica e l’innovazione nell’arte culinaria.

Il concorso è diviso in diverse categorie, tra cui cucina professionale, pasticceria, gastronomia e arti culinarie. I concorrenti si sfidano a creare piatti e dessert che esaltino il gusto, la presentazione e la sostenibilità. Il giudizio viene dato da una giuria composta da chef e esperti del settore, che valutano i piatti sulla base di criteri come l’equilibrio dei sapori, la tecnica culinaria e l’originalità.

Il Culinary World Cup non solo celebra la maestria culinaria, ma anche la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra i partecipanti. Chef e pasticceri provenienti da tutto il mondo lavorano insieme per creare piatti unici e innovativi, che dimostrano l’importanza della cucina come mezzo per unire culture e promuovere la pace.

La competizione è anche un’occasione per vedere le ultime tendenze e tecnologie nell’arte culinaria. I concorrenti utilizzano spesso tecniche avanzate e ingredienti insoliti per creare piatti che sorprendono e ispirano. Il Culinary World Cup è quindi un’opportunità unica per scoprire nuove tendenze e innovazioni nel mondo culinario.