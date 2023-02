(VIDEO) Levante, la confessione a Sanremo lascia tutti senza parole

La confessione di Levante a Sanremo ha lasciato tutti senza parole e la notizia sta facendo il giro del web.

Pochi giorni fa, è iniziata la 73esima edizione del Festival di Sanremo e al comando della classifica c’è Marco Mengoni con la canzone “Due Vite”, seguito da Ultimo e Mr. Rain.

Ciò che, però, sta sconvolgendo il mondo dei social e tutte le persone al Festival della canzone italiana, è la confessione shock di Levante. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato la celebre cantante siciliana.

La confessione di Levante sciocca il pubblico

Pochi giorni fa, Levante è stata ripresa in un video mentre confessava alcuni dettagli sulla sua vita privata: “Fondamentalmente faccio musica perché per me santifica. Scrivo e compongo da quando ero piccolina, perché è stata oltre ad una grande passione anche una necessità. Sicuramente mettere nero su bianco un dolore, aiuta ad analizzarlo e forse a risolverlo. Io credo che avere un diario o sfogare le proprie emozioni, aiuti sempre ed io lo faccio con la scrittura e la musica. Questo è stato, certamente, un buon metodo per uscirne“.

E continua: “Il post parto è una parentesi che molte donne vivono ed è un problema che in quel momento ti sembra definitivo, anche se non è così. Sono molto in difficoltà a parlare di depressione e non è facile mostrarsi sotto questa voce. Poi però ho capito che era una responsabilità. Non devo essere portavoce di nulla e non mi interessa. Il mio gesto di scrivere ciò è stato puramente egoistico, ma se questo brano può aiutare qualcun altro sono molto contenta“.

La carriera artistica di Levante

La carriera di Levante inizia nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album autoprodotto “Manuale Distruzione“, che attira l’attenzione del pubblico e della critica per la sua combinazione unica di elettronica, pop e rock. Nel 2012, la cantante pubblica il suo secondo album “Abbi Cura di Te“, che ottiene un grande successo e la consacra come una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano.



Nel corso degli anni, Levante ha continuato a sperimentare e a sviluppare il suo sound, pubblicando album sempre più ambiziosi e ricchi di sfumature. Il suo terzo album, “Nel Caos di Questi Giorni” del 2014, è stato acclamato dalla critica per la sua maturità e la profondità dei testi, mentre il suo quarto album “Magmamemoria” del 2018 ha consolidato la sua posizione come una delle cantanti più talentuose e originali del nostro tempo.

Oltre alla sua attività musicale, Levante ha anche collaborato con diversi artisti e ha preso parte a numerosi progetti televisivi e cinematografici. La sua voce potente e intensa ha reso ancora più indimenticabili alcune delle più belle colonne sonore della recente cinematografia italiana, e la sua presenza sui palchi di tutto il mondo ha dimostrato la sua capacità di conquistare il pubblico con la sua musica.