Conosci gli gnocchi alla piemontese? ti leccherai i baffi

Se non conosci ancora gli gnocchi alla piemontese, grazie a questa ricetta rimarrai estasiato e ti leccherai anche i baffi.

Gli gnocchi alla piemontese sono un piatto tradizionale della cucina piemontese, che si caratterizza per la semplicità dei suoi ingredienti e per la sua bontà. La loro storia risale a molto tempo fa, e da allora sono diventati uno dei piatti più amati e diffusi della regione.

La ricetta degli gnocchi alla piemontese è molto semplice da preparare e richiede pochi ingredienti, rendendola adatta a chiunque voglia gustare un piatto delizioso e tradizionale.

La nostra ricetta degli gnocchi alla piemontese

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare dei buonissimi gnocchi alla piemontese. Mettete le patate in acqua salata, portate ad ebollizione e fate cuocere per 30 minuti. Fate la prova della forchetta per vedere se sono cotte.

Scolate le patate e mettetele in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio, poi le pelate e le passate con lo schiaccia patate. Alla purea di patate, aggiungete la farina ed iniziate a mescolare, prima con la forchetta e poi con le mani. Lavorate energicamente: il panetto deve essere elastico. Ricavate dei cilindri grossi un dito e tagliate dei piccoli gnocchi di 3 centimetri.

Tuffate gli gnocchi in acqua salata e in ebollizione, mentre in una padella sciogliete il burro con l’aglio. Scolate gli gnocchi direttamente in padella, togliete l’aglio e mettete il parmigiano. Mescolate, impiattate e condite con altro burro sciolto e parmigiano.

La storia degli gnocchi nasce da lontano

Gli gnocchi sono uno dei piatti più amati e diffusi al mondo, con una storia che risale all’antichità. La loro origine è incerta, ma si ritiene che gli gnocchi siano stati inventati dai Romani, che li preparavano con farina, acqua e sale e li chiamavano “lagana”. Questi primi gnocchi erano simili a una focaccia piatta e venivano utilizzati come base per condimenti e salse.

Con il passare del tempo, gli gnocchi sono diventati sempre più popolari e sono stati adattati alle tradizioni culinarie locali in tutto il mondo. In Europa, per esempio, gli gnocchi sono diventati un piatto tipico della cucina italiana, con la versione più comune che utilizza patate come ingrediente principale. Questa versione è stata diffusa in Italia nel XV secolo, grazie alla diffusione delle patate dalle Americhe.

Nel corso dei secoli, gli gnocchi sono stati personalizzati con ingredienti e sapori locali in molte parti del mondo, come per esempio in Polonia e in Ucraina, dove gli gnocchi sono preparati con farina di grano saraceno e sono conosciuti come “Knedle”. In Brasile, gli gnocchi sono realizzati con manioca e sono noti come “gnocchi di tapioca”.