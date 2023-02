Incredibile gesto nel mondo del calcio: fans a bocca aperta

L’incredibile gesto nel mondo del calcio ha lasciato a bocca aperta milioni di fans ed ora la notizia sta girando su tutto il web.

I gesti nel mondo del calcio sono una parte integrante della comunicazione visiva in questo sport. Infatti, possono esprimere una vasta gamma di emozioni e significati, dalla gioia alla frustrazione, dall’esultanza alla rabbia.

Negli ultimi giorni, il gesto di un calciatore ha scioccato milioni di persone ed ora la notizia sta rimbalzando su tutti i social.

Il gesto del calciatore sta facendo discutere

Secondo i media coreani, il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, ha compiuto un gesto bellissimo nei confronti delle vittime del terremoto in Turchia e in Siria. Dopo l’appello via social in cui chiedeva l’aiuto di tutti per una donazione alle popolazioni colpite dal sisma, il calciatore coreano è sceso direttamente sul campo con un intervento concreto.

Il difensore del Napoli, infatti, ha donato 100 milioni di won ai bambini colpiti da questa tragedia, attraverso l’Unicef. Si parla di circa 70 mila euro, una cifra importante e versata per una causa nobilissima.

Chi è Kim Min-Jae e la sua carriera da calciatore

Kim è nato il 28 agosto 1996 a Jeonju, in Corea del Sud, e ha iniziato la sua carriera calcistica nelle squadre giovanili della sua città natale. Nel 2015, ha firmato per il club di seconda divisione sudcoreano Daejeon Citizen, dove ha giocato per due stagioni prima di essere acquistato dal club di prima divisione Jeonbuk Hyundai Motors.

Durante la sua carriera a Jeonbuk, Kim è diventato un elemento chiave della squadra, aiutando la squadra a vincere il campionato sudcoreano e a raggiungere le fasi a gironi della Coppa AFC del 2018. La sua bravura e le sue prestazioni notevoli hanno attirato l’attenzione di club di tutto il mondo, e nel gennaio del 2019 ha firmato per il club cinese Beijing Guoan.

Da allora, Kim ha continuato a esibirsi con eccellenti prestazioni e ha guadagnato una reputazione come uno dei migliori difensori in Cina. La sua abilità nel giocare con entrambi i piedi, la sua forza fisica e il suo senso della posizione lo rendono un avversario temibile per gli attaccanti avversari. Nell’estate 2022, il difensore coreano è stato acquistato dal Napoli per 19,5 milioni di euro.

Oltre alla sua carriera con il club, Kim è anche un membro importante della nazionale sudcoreana. Ha giocato per la nazionale giovanile sudcoreana e ha esordito con la squadra nazionale maggiore nel 2016. Ha partecipato alla Coppa d’Asia del 2019 e al Campionato del mondo del 2018 e del 2022.