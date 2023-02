Le immagini scioccanti di Re Carlo fanno il giro del mondo, ecco cosa è accaduto

Le immagini scioccanti di Re Carlo stanno facendo il giro del mondo e la notizia ha letteralmente sconvolto milioni di cittadini.

Re Carlo, il sovrano del Regno Unito d’Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord, è stato una figura chiave nella storia recente del suo paese. Dal momento del suo accesso al trono, ha lavorato per modernizzare la monarchia e adattarla alle esigenze del nuovo secolo.

Re Carlo ha ereditato il trono nel 2002 dopo la morte della madre, la regina Elisabetta

II. Sin da subito, ha dimostrato una grande dedizione al suo paese e ai suoi cittadini, svolgendo numerosi viaggi ufficiali in tutto il mondo per rappresentare il Regno Unito e incontrare i suoi abitanti. Oggi, però, le sue immagini scioccanti stanno facendo il giro del mondo.

La notizia di Re Carlo ha lasciato tutti a bocca aperta

In Gran Bretagna, non è sfuggito agli attenti tabloid inglesi il dettaglio del calzino bucato che re Carlo III indossava durante la visita a una storica moschea di Brick Lane, nella zona est di Londra. Il sovrano, una volta tolte le scarpe come previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, non ha potuto nascondere il piccolo buco sul calzino del suo piede destro.

Questo imprevisto, raccontato con tanto di foto sull’edizione online del Daily Telegraph, non ha influito in alcun modo sulla visita del re (che il 6 maggio sarà incoronato) e della regina consorte Camilla alla comunità del Bangladesh che anima proprio quella zona della capitale britannica.

Del resto Re Carlo, in passato, era già stato ripreso o fotografato con abiti distrutti dall’usura e scarpe sfruttate sino all’inverosimile. Quando era erede al trono, per partecipare a un programma della Bbc sulla vita rurale, aveva scelto un giaccone tenuto insieme dalle toppe.

Re Carlo e la monarchia

Re Carlo ha lavorato per migliorare l’immagine della monarchia, adottando un approccio più accessibile e inclusivo. Ha accettato di partecipare a interviste televisive e ha permesso ai media di seguirlo nelle sue attività quotidiane, creando così una maggiore trasparenza e vicinanza tra la monarchia e il pubblico.

Inoltre, Re Carlo ha dato grande importanza alla famiglia reale, diventando un padre affettuoso e un nonno presente per i suoi figli e nipoti. La sua relazione con la consorte, la regina Camilla, è stata oggetto di molta attenzione da parte dei media, ma nonostante le controversie iniziali, i due sono stati in grado di costruire un’unione solida e duratura.