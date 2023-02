Instagram a pagamento, gli indizi mettono in allerta gli utenti

In queste ultime, alcuni indizi mettono in allerta tutti gli utenti di Instagram. Infatti, il colosso di Meta potrebbe iniziare a diventare a pagamento.

Instagram è una delle piattaforme social più popolari al mondo. Lanciato nel 2010, il sito è diventato rapidamente uno strumento di condivisione di foto e video per milioni di utenti.

Oggi, Instagram offre molte funzionalità avanzate, come la possibilità di condividere storie, dirette video, shopping, tutto gratuitamente. Presto, però, il celebre social potrebbe diventare a pagamento per la delusione di tutti gli utenti.

Instagram a pagamento, ecco cosa sappiamo

Secondo i rumors di questi giorni, sembra quasi che la decisione di Musk di mettere a pagamento alcuni servizi di Twitter abbia “ispirato” anche i vertici di Instagram. Sembra infatti che Instagram stia pensando di inserire il badge di verifica a pagamento.

La bomba è stata lanciata dal leaker Alessandro Paluzzi, secondo il quale l’azienda di Meta starebbe già in fase di lavoro per l’introduzione del badge di verifica a pagamento, grazie alla scoperta di un particolare all’interno di una stringa del codice di Instagram che rimanderebbe proprio alla verifica dell’identità.

La spunta blu su Instagram: cos’é e come si ottiene

La spunta blu su Instagram è un’icona che indica la verifica dell’account e viene mostrata accanto al nome utente. Questa spunta è un segnale di autenticità e affidabilità e indica che l’account è stato verificato da Instagram come un account reale e ufficiale di una persona pubblica, di un brand o di un’azienda.

Per ottenere la spunta blu su Instagram, è necessario seguire alcuni passaggi. Per prima cosa, bisogna assicurarsi che l’account sia pubblico. Successivamente è necessario assicurarsi che il profilo sia completo, incluso il nome utente, la biografia, la foto del profilo e almeno un post. Poi bisogna fornire le informazioni sull’identità, come il nome completo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono. Queste informazioni devono essere corrette e valide perché verranno utilizzate per la verifica dell’account. Infine, è necessario richiedere la verifica dell’account dalla sezione “Impostazioni” del profilo.

Dopo aver seguito questi passaggi, la richiesta di verifica verrà esaminata da Instagram. Bisogna tenere presente che la verifica dell’account non è garantita e che Instagram può rifiutare la richiesta per diversi motivi, come la mancanza di seguaci sufficienti o la presenza di contenuti inappropriati sul tuo profilo.