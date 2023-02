Roma fa un regalo ai cittadini per San Valentino, l’occasione è unica

Per il giorno di San Valentino, la citta di Roma sta facendo un regalo ai propri cittadini: l’occasione è unica e non si può perdere per nulla al mondo.

Il 14 febbraio è un giorno speciale per tutti gli innamorati ed è diventato un simbolo di amore e devozione. Nonostante sia diventato un evento commerciale, San Valentino resta una festività importante per molte persone in tutto il mondo.

In questo giorno particolare, la città di Roma ha deciso di regalare ai propri cittadini un bellissimo dono. Infatti, l’occasione è davvero unica e non bisogna assolutamente perdersela.

Il regalo di Roma per i suoi cittadini è bellissimo

Con un ricco e vario programma di “visite-racconto” alla scoperta di personaggi, episodi e aneddoti della storia della città, il 14 febbraio cittadini e turisti, innamorati e non solo, potranno festeggiare lungo le vie, nei musei e nei monumenti civici. L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma educativo “Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare”. L’organizzazione e i servizi museali sono a cura di Zetema Progetto Cultura.

Saranno narrati celebri amori, come quello di Anita e Giuseppe Garibaldi al Museo della Repubblica Romana, e celebri intrighi passionali come quelli della famiglia di Augusto nell’area archeologica del Teatro di Marcello; l’amore attraverso i molteplici linguaggi dell’arte nel Museo di Roma e l’amore tra la ninfa Egeria e il secondo re di Roma Numa Pompilio tra le terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio. E ancora: un Napoleone passionale, innamorato e geloso attraverso le lettere scritte alla sua Joséphine al Museo Napoleonico e il sentimento dell’amore attraverso un percorso di immagini e suggestioni al Museo Bilotti. Non mancheranno, infine, curiosità sugli amori “bestiali” che saranno di scena nel Museo di Zoologia.

Le attività sono gratuite per tutti previa prenotazione allo 060608, sino a esaurimento dei posti disponibili.

Le prime tappe della storia di Roma

La storia di Roma è una delle più antiche e affascinanti del mondo occidentale. La città è stata fondata nel 753 a.C. e ha avuto un percorso travagliato che l’ha vista diventare una delle più grandi e potenti città dell’antichità.

Durante i primi secoli della sua esistenza, Roma fu governata da re che governavano con l’appoggio del popolo. Nel 509 a.C., però, i romani esaurirono la monarchia e crearono la Repubblica. Questa nuova forma di governo durò per circa 450 anni e vide Roma espandersi in tutto il Mediterraneo, conquistando molte delle città vicine e creando un vasto impero.

Nel 27 a.C., l’impero romano passò sotto il controllo di un solo uomo, l’imperatore Augusto, che stabilì il principato, la prima forma di Impero romano. Sotto il principato, Roma conobbe un periodo di pace e prosperità, grazie anche alla stabilità politica e all’espansione territoriale. Nel III secolo d.C., tuttavia, l’Impero Romano incominciò a vacillare a causa di numerosi fattori, tra cui la crescente corruzione, le lotte interne per il potere e le minacce esterne. Nel 476 d.C., l’Impero Romano d’Occidente crollò sotto l’assalto dei popoli barbari.

Nonostante il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, l’eredità culturale e politica di Roma è sopravvissuta e ha continuato ad influire sulla storia europea per molti secoli. La lingua latina, ad esempio, è ancora parlata da molti popoli dell’Europa centrale e meridionale, e molte delle leggi e istituzioni romane sono state adottate da molte nazioni europee nel corso dei secoli.