(VIDEO) Hai provato la nostra sbriciolata al cioccolato? Provala per San Valentino!

Se non hai mai provato la nostra sbriciolata al cioccolato, in questo articolo ti faremo vedere come prepararla in maniera facile e veloce per San Valentino.

La sbriciolata al cioccolato è una deliziosa torta friabile che si distingue per la sua croccantezza e il suo sapore intenso di cioccolato.

Questa torta si può servire in molte occasioni, sia come dolce per la colazione o per la merenda, sia come dessert per fine pasto. La sbriciolata al cioccolato è molto semplice da preparare ed oggi ti faremo vedere la nostra ricetta ideale.

La nostra sbriciolata al cioccolato è deliziosa

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare la sbriciolata con nutella e ricotta. In una ciotola mescolate la farina con il lievito, lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, un pizzico di sale, l’uovo sbattuto e l’olio. Mescolate velocemente con le mani fino ad ottenere un composto di briciole.

Successivamente ricoprite con carta da forno uno stampo da 22 centimetri, mettete metà del composto di briciole e compattate bene la base. In una ciotola, mescolate la ricotta con la nutella fino ad ottenere un composto cremoso.

Prendete la base della sbriciolata, versate all’interno la crema e levigate per bene. Chiudete il tutto con l’altra metà del composto di briciole. Infornate a 180 gradi per 35 minuti. Fatela raffreddare nello stampo, mettila su un piatto e servite!

La storia del cioccolato è antichissima

La storia del cioccolato è una storia affascinante che risale a oltre 2000 anni fa nella regione Mesoamericana, dove gli antichi Maya e Aztechi coltivavano il cacao e lo utilizzavano come moneta e come bevanda a base di cioccolato amaro. Il cioccolato era considerato un dono degli dei e veniva utilizzato in occasioni speciali, come cerimonie religiose e matrimoni.



Con l’arrivo degli spagnoli in America, nel XV secolo, il cioccolato è stato introdotto in Europa, dove è stato inizialmente considerato una bevanda amara e molto forte. Tuttavia, con il tempo, i commercianti europei hanno cominciato ad addolcirlo con zucchero e spezie, rendendolo più gradevole al palato.

Nel XVII secolo, il cioccolato è diventato un lusso accessibile solo a pochi ricchi, ma con l’avvento della rivoluzione industriale e l’invenzione delle macchine per la lavorazione del cioccolato, la produzione è aumentata e il prezzo è sceso, rendendo il cioccolato accessibile a un pubblico più ampio.

Nel XIX secolo, le innovazioni tecnologiche hanno permesso la produzione di cioccolato in grandi quantità e di diversi tipi, tra cui il cioccolato al latte. In questo periodo, sono state fondate grandi marche di cioccolato come Cadbury, Nestle e Hersheye ed il cioccolato è diventato un alimento popolare in tutto il mondo.