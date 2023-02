Google, arriva il nuovo aggiornamento, riguarda questa funzione

Dopo moltissimi anni, finalmente arriva il nuovo aggiornamento di Google che rivoluzionerà completamente una specifica funzione.

Google è una delle aziende tecnologiche più importanti e influenti del mondo. Fondata nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin mentre erano studenti all’Università di Stanford, Google è iniziato come un motore di ricerca per il web e oggi è diventato un’azienda globale che offre una vasta gamma di prodotti e servizi, dalla pubblicità all’intelligenza artificiale.

Google ha rivoluzionato il modo in cui le persone cercano informazioni sul web, rendendo facile e veloce trovare risposte a qualsiasi domanda. Con il nuovo aggiornamento, però, il colosso mondiale sta per cambiare completamente la sua politica.

Il nuovo aggiornamento di Google sconvolgerà gli utenti

Stando a quanto emerso in rete, Google Chrome sta per aggiornarsi con un unico obiettivo: rendere il picture-in-picture ancor più versatile. Invece che essere compatibile solo con i video, infatti, in futuro dovrebbe essere possibile sfruttare la funzione anche per la visualizzazione dei codici HTML. La feature in questione è già stata notata nell’ultima Beta, ossia la 111 che è stata rilasciata nelle scorse ore.

Google ha poi fornito alcuni esempi di come potrebbe venire sfruttato questo nuovo Document Picture-in-Picture, anche se alcuni di questi sono piuttosto fantasiosi. Possiamo aspettarci una sorta di video player, con un’interfaccia che verrà personalizzata e resa più funzionale per determinati contesti. Va comunque detto che i lavori svolti da Big G sono già a buon punto, e dimostrano come le potenzialità per arrivare a grandi risultati ci siano.

Le caratteristiche di Google Chrome

La velocità di caricamento delle pagine web è uno dei punti di forza di Chrome. Il browser utilizza la tecnologia V8 JavaScript engine per rendere veloce la navigazione, anche su pagine web complesse e pesanti. Inoltre, Chrome utilizza una scheda di navigazione a schede che rende semplice la navigazione tra le pagine aperte.

Un’altra caratteristica distintiva di Chrome è la semplicità d’uso. L’interfaccia intuitiva di Chrome permette agli utenti di accedere rapidamente a tutte le funzioni principali, come la barra di ricerca, i preferiti e le impostazioni. Inoltre, Chrome ha una vasta libreria di estensioni disponibili, che estendono le funzionalità del browser e lo personalizzano per le esigenze individuali degli utenti.

La sincronizzazione tra i dispositivi è un altro vantaggio di Chrome. Gli utenti possono accedere ai loro segnalibri, cronologia e impostazioni su tutti i loro dispositivi connessi a Internet, semplicemente accedendo con il loro account Google. Questo rende semplice la navigazione su diversi dispositivi, senza dover riscrivere le informazioni o perdere i dati salvati.