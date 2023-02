Le luminarie non sono solo natalizie, che spettacolo quelle di San Valentino!

Le luminarie sono spesso associate alla festività del Natale, ma anche a San Valentino se ne possono vedere alcune veramente spettacolari.

Le luminarie sono una tradizione secolare che risale all’epoca medievale, quando si accendevano candele e lanterne per celebrare le festività religiose. Con il passare del tempo, questa tradizione si è evoluta e oggi le luminarie sono diventate un’attrazione turistica per molte città in tutto il mondo.

La maggior parte delle luminarie viene accesa durante il periodo natalizio, ma alcune città le utilizzano anche durante altre festività o per celebrare eventi speciali. Quelle di San Valentino sono davvero bellissime.

Le luminarie di San Valentino sono spettacolari

In occasione di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023“, le due città lombarde sono illuminate dalle installazioni luminose di Light is Life. La manifestazione illuminerà Brescia fino 19 febbraio e Bergamo dal 17 al 26 febbraio: le due città diventeranno delle vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto.

L’evento si avvarrà delle più significative opere di 17 prestigiosi artisti nazionali e internazionali, tra cui 6 special guest (Angelo Bonello, Chila Kumari Burman, Marco Lodola, Federica Marangoni, Ivan Navarro e Oliver Ratsi). La direzione artistica del festival è affidata ad Angelo Bonello, light artist di fama mondiale e fondatore di Kitonb Creative Studio, e Pam Toonen, LAC – Light Art Collection Exhibit Curator.

Light is Life viene inaugurato con serate emozionali: dopo quella di Brescia, che ha visto la partecipazione del campione olimpionico Marcell Jacobs, sarà la volta di Bergamo, venerdì 17 febbraio, in Piazza Vecchia. Saranno protagonisti il Coro del conservatorio Gaetano Donizetti e il Palazzo Nuovo, che si trasformerà grazie alle proiezioni video generate da un’intelligenza artificiale a partire dal database digitale della Biblioteca Civica Angelo Mai.

Light is Life a Brescia e Bergamo

A Brescia l’evento, ispirato all’esperienza di successo di Cidneon (il festival di light art organizzato del Comitato Amici del Cidneon nel triennio 2017–2019), coinvolgerà in primo luogo Piazza della Loggia, una delle principali piazze della città, luogo simbolo del Rinascimento bresciano, dove sarà allestito un suggestivo 3D mapping che animerà Palazzo della Loggia per tutta la durata della manifestazione.

A Bergamo, invece, protagonista di Light is Life sarà la Città Alta attraverso un percorso che partirà da Piazza della Cittadella e terminerà a Palazzo Moroni, toccando alcuni dei principali e più suggestivi luoghi culturali, tra cui la Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti, il convento di San Francesco, Piazza Vecchia con il suo Palazzo Nuovo, sede della Biblioteca Civica Angelo Mai, protagonista di un suggestivo 3D mapping, e la Rocca. Protagonista di Piazza Mascheroni sarà “Talking Heads” dell’artista ungherese Viktor Vicsek: due spettacolari teste parlanti in grado di mostrare tutta la gamma delle emozioni umane.