San Valentino, l’idea regalo più dolce arriva dagli anni 90

L’idea regalo più dolce per San Valentino arriva direttamente dagli anni 90 e con questa sorpresa il tuo partner rimarrà senza parole.

San Valentino è un momento speciale per le coppie in tutto il mondo per celebrare il loro amore e l’affetto l’uno per l’altro. La festa è stata istituita in onore di San Valentino, un santo cristiano che visse nella città di Terni, durante l’era dell’Impero Romano.

Se non hai ancora comprato un regalo per il partner, oggi ti daremo uno spunto incredibile che arriva direttamente dagli anni 90. Ecco di cosa si tratta.

L’idea regalo per San Valentino nasce negli anni 90

il 14 febbraio è un giorno speciale per tutte le coppia innamorate. Ma cosa regalare al proprio partner a San Valentino? In questo articolo, vi faremo vedere alcune idee regalo con il delizioso cioccolato M&M’S.

-Se la comunicazione è la chiave dell’amore, non esiste miglior regalo di San valentino che esprimere i tuoi sentimenti con il tuo messaggio personalizzato. Scegli il colore preferito del tuo partner e aggiungi un messaggio o carica una foto.

-A San Valentino puoi regalare una scatola d’amore piena di cioccolato e con il tuo messaggio personalizzato da conservare come ricordo.

-Le M&M’S personalizzate sono l’idea regalo per un San Valentino sempre nuovo, con le infinite combinazioni di colori e la possibilità di caricare una foto o scrivere il tuo messaggio personalizzato.

– Puoi regalare una valanga di coloratissimi cioccolatini coperti dalla migliore foto della vostra storia.

-Scegliete la vostra combinazione tra rosso, bianco e rosa, aggiungete una foto o un messaggio d’amore e create una composizione romantica.

La storia delle M&M’S

La storia delle M&M’s risale a oltre 80 anni fa, quando sono state inventate negli Stati Uniti d’America. Tutto ha avuto inizio nel 1941, quando il dolciario americano Forrest Mars ebbe l’idea di creare un dolce che potesse essere gustato durante i viaggi in auto o in aereo. Insieme al co-fondatore americano di origine spagnola Harold M. McCreight, crearono le M&M’s, che erano originariamente chiamate “Mars and McCreight” o semplicemente “M&M”.

Le M&M’s erano uniche perché erano fatte con un guscio di cioccolato ricoperto da una croccante crosta di zucchero, che le rendeva facili da mangiare e in grado di resistere alla temperatura elevata senza sciogliersi. Questo ha reso le M&M’s molto popolari durante la seconda guerra mondiale, quando i soldati le portavano con loro come snack per i loro viaggi.

Nel 1949, le M&M’s furono rese disponibili al pubblico per la prima volta e divennero rapidamente un successo. Negli anni successivi, la gamma di prodotti M&M’s è stata ampliata con l’aggiunta di diverse varietà di cioccolato e di gusti, come il cioccolato al latte, il cioccolato bianco e la nocciola.

Nel 1990, M&M’s ha lanciato la sua prima campagna pubblicitaria televisiva, che ha ulteriormente aumentato la popolarità del prodotto. Da allora, M&M’s è diventato un simbolo culturale e un’icona del cioccolato americano.