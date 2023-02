Osho, il fenomeno del web come non lo hai mai visto, ecco dove incontrarlo

Il fenomeno del web Osho, oggi, potrai incontrarlo dove non lo hai mai visto prima e la notizia ha sconvolto migliaia di fans.

Federico Palmaroli, romano cresciuto nel rione Monteverde, 47 anni, è l’ideatore di “Le più belle frasi di Osho“, una delle pagine social di maggiore successo con oltre un milione di like su Facebook e 400mila followers su Instagram.

Dopo moltissimo tempo, finalmente, Osho sarà possibile vederlo dove non te lo saresti mai immaginato e tutti i suoi seguaci sono rimasti senza parole dalla notizia.

Ecco dove incontrare Osho

Il fenomeno del web Osho sarà possibile vederlo con uno spettacolo dal vivo il 20 febbraio alle ore 20,45 a Roma, nella sala Umberto. L’accompagnamento musicale live sarà di Furano Saxophone Quartet: Antonio Bruno sarà il sax soprano, Matteo Quitadamo il sax alto, Alberto Napolitano il sax tenore e Marco Destino il sax baritono.

#lepiubellefrasidiosho è l’hashtag social in cui Federico Palmaroli ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, Palmaroli attribuisce irriverenti battute ai loro eminenti protagonisti. Sono irresistibili carrellate di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario innescano meccanismi del tutto esilaranti. Il successo, inizialmente misurato a colpi di “mi piace”, deve la sua fortuna ad un sottotesto drammaturgico che restituisce sempre qualcosa di estremamente aderente alla realtà dei fatti, alla loro attualità, e sovente alla loro crudeltà.

“Ho pensato di far rivivere la romanità in un personaggio distante da questa realtà ma che, nelle espressioni, mi ricordava tanto il romano medio” ha spiegato circa la sua idea che ha avuto così tanto successo. Palmaroli infatti usa foto di attualità per la sua satira oppure quella di Osho Rajneesh (da qui il nome della sua pagina social), un santone che a metà degli anni Settanta girava l’India fondando comunità e insegnando amore e meditazione, per poi trasferirsi in Oregon, negli Stati Uniti, e appassionarsi alle Rolls-Royce.

La politica nelle idee di Osho

La politica è al centro delle sue vignette ed è oggi considerato il re della satira politica. In un’intervista, ha risposto ad una domanda su quanto pesa la politica nelle sue vignette: “Non quanto ho pensato che potesse pesare. Quando ha iniziato a girare la voce che non ero orientato al pensiero unico ho detto: ‘Vabbè Ok. Rimarrò nella nicchietta, non farò nulla di importante’. Invece ho rotto uno steccato. Se vieni da questa parte devi essere bravo il doppio per accreditarti e cercare il più impossibile di essere imparziale. Cerco di esserlo sempre”.

Addirittura, qualcuno gli ha proposto di candidarsi visto il suo seguito: “Penso sia normale che qualcuno mi abbia già chiesto di entrare in Politica: le mie postazioni social sono un ottimo bacino di potenziali voti. Non lo farei comunque mai, perché dovrei smettere di fare quello che sto facendo: non sarei più credibile. E poi secondo me la Politica la deve fare chi ne è capace”.