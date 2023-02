(VIDEO) Queste penne dal sapore invernale saranno irresistibili, provale subito!

In questo nuovo video, vi faremo vedere come preparare delle irresistibili penne dal sapore invernale: ne rimarrai estasiato!

Le penne dal sapore invernale sono un piatto perfetto per le fredde giornate d’inverno. Questo piatto è molto semplice da preparare e richiede pochi ingredienti, ma il suo sapore intenso e confortante lo rende un must per tutti coloro che amano i sapori decisi.

Grazie a questa nuova ricetta, oggi vi faremo provare uno dei primi piatti più buoni della cucina italiana: non rimarrai assolutamente deluso.

La nostra ricetta delle penne è irresistibile

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare delle penne rigate con ricotta e salsiccia. Prendete delle salsicce, eliminate il budello e tagliate a pezzetti. In una padella, versate l’olio e fate soffriggere l’aglio ed il peperoncino. Unite la salsiccia e fate cuocere qualche minuto.

Quando bolle l’acqua, aggiungete il sale grosso e calate le vostre penne rigate. Mescolate, togliete l’aglio dalla salsiccia e sfumate il tutto con un poco di vino rosso. Mettete la ricotta in una ciotola, aggiungete un poco di olio, il sale e il pepe. Mescolate con un goccio di acqua della cottura, creando così una crema.

Scolate la pasta direttamente nella padella con la salsiccia, poi aggiungete la crema di ricotta ed un mestolo di acqua di cottura e mescolate. Aggiungete una valanga di parmigiano grattugiato ed infine impiattate. Aggiungete dell’altro pepe e servite!

La storia della ricotta e la salsiccia

La ricotta è un formaggio fresco e leggero e viene prodotta da secoli in molte parti d’Italia. La sua origine esatta non è chiara, ma si pensa che sia stata scoperta per caso durante la produzione di altri formaggi. La ricotta è stata molto popolare nel Sud Italia, dove veniva tradizionalmente prodotta con il latte delle pecore, ma oggi è diffusa in tutta la penisola.



La salsiccia, invece, è una delle carni lavorate più antiche del mondo. È stata sviluppata come un modo per conservare la carne di maiale in epoche in cui la refrigerazione non era disponibile. La salsiccia italiana è particolarmente famosa per la sua varietà di sapori e metodi di preparazione, che variano da regione a regione. Alcune delle salsicce più famose includono la salsiccia di Norcia, la salsiccia di Calabria e la salsiccia di cinghiale della Toscana.

La ricotta e la salsiccia sono spesso utilizzate insieme in molti piatti tradizionali italiani, come la pasta alla norma, la lasagna e la pizza. Inoltre, entrambi gli ingredienti sono ampiamente utilizzati nella cucina italiana contemporanea.