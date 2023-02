WhatsApp, la novità sulle foto manda gli utenti in visibilio

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp sta per apportare un’importante novità sulle foto e la notizia ha mandato gli utenti letteralmente in visibilio.

WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea e chiamate vocali/video proprietaria di Facebook. Lanciata nel 2009, WhatsApp è diventata una delle app di messaggistica più popolari al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili a partire dal 2021.

WhatsApp offre funzionalità di base come la messaggistica di testo, la condivisione di foto e video, le chiamate vocali e video, oltre a funzionalità avanzate come le chat di gruppo, le chiamate di gruppo e la crittografia end-to-end per garantire la sicurezza delle conversazioni degli utenti. Da oggi, però, il colosso mondiale sta per apportare una novità su tutte le foto.

Ecco la novità su Whatsapp

Nel corso del 2023 sono già stati rilasciati alcuni aggiornamenti piuttosto interessanti, e ce ne sono tanti altri che aspettano solo di essere lanciati. Uno di questi è emerso nelle scorse ore: infatti, WhatsApp darà presto la possibilità di inviare più di 100 foto alla volta, così da accelerare i tempi e rendere l’intero utilizzo della piattaforma il più veloce e intuitivo possibile.

Nello specifico, gli esperti di WABetaInfo hanno notato la feature all’interno della versione 2.23.4.3 di Android appena rilasciata. Basta aprire una chat e premere il +, così da accedere alla sezione dedicata alla condivisione di file multimediali. A questo punto, si aprirà la galleria dello smartphone dove si trovano tutti i contenuti che avete scattato o salvato tramite device. Premendo su una singola foto, si potrà inviarla subito.

Andando poi in basso a sinistra, troverete il tasto utile per poter attivare la selezione multipla. Se prima c’era un limite imposto da parte dell’applicazione, ora potrete selezionare più di 100 foto da mandare consecutivamente. E se volete fare il tutto in velocità, vi basta tenere premuto sul dito e trascinare verso il basso o l’alto, così da scegliere tutto ciò che volete inviare. Non ci sono informazioni in merito alle tempistiche di rilascio, ma tutto lascia pensare che sia questione di settimane. Il tempo necessario per far sì che i developer approvino il tutto e non notino eventuali bug o errori da fixare.

Attenzione alla privacy su Whatsapp

WhatsApp ha avuto alcune controversie riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati degli utenti, in particolare dopo l’acquisizione da parte di Facebook nel 2014. La nuova politica, infatti, consente a Facebook di accedere ai dati degli utenti di WhatsApp, tra cui il loro numero di telefono, la posizione e le interazioni con altri utenti.

Tuttavia, WhatsApp ha continuato a migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti, ad esempio introducendo la crittografia end-to-end per tutte le conversazioni nel 2016.